На ком женат новый участник "Звезд в джунглях" Ренат Мухамбаев и какое прозвище он носил в детстве

К проекту "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ присоединился актер и юморист Ренат Мухамбаев. Команда приняла его тепло, артист давно знаком с некоторыми участниками реалити. К тому же, едва появившись на острове, актер сразу же предложил свою помощь в ловле рыбы. Поскольку он знаком с этим ремеслом с самого детства.
Ренат сумел хорошо зарекомендовать себя с первого же выпуска. Так, он принял участие в испытании, где нужно было с завязанными глазами управлять электрокаром и собирать монеты. Компанию Ренату Мухамбаеву в этом задании составили юмористка Екатерина Шкуро и актриса Анна Цуканова-Котт. В итоге после этого испытания фонд команды составил 1 400 000 рублей.
Кстати, Ренат признался, что пришел на проект побеждать, но не готов ради победы на предательство. Недавно у его тестя сгорел дом. И цель актера — помочь отцу жены любыми путями. Так что ему очень нужна победа в шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон".
В общем, пока Ренат вызывает только положительные эмоции. Понять, какой он человек, можно и по его краткой биографии.
Ренат Мухамбаев. Детство
Будущий актер Ренат Мухамбаев родился в многодетной семье. Он появился на свет 2 января 1987 года в небольшом поселке Глубокий Ростовской области. К 2020-м годам численность жителей его родного поселка сократилась на треть и едва превышала 8 тысяч человек.
Для сравнения, Камызяк — родной город его друга Азамата Мусагалиева — всего вдвое больше Глубокого. Как и Мусагалиев, по национальности Мухамбаев — казах.
Детство и юность артиста прошли в Астраханской области. Во дворе сверстники дали ему прозвище Муха, из-за которого мальчик часто вступал в драки. Ситуация изменилась, когда отец объяснил, что это же прозвище носили он и его дед. С той поры кличка стала неотъемлемой частью образа Рената Мухамбаева.
Ренат Мухамбаев в шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Фото: телеканал ТНТ
Когда Ренату предложили сыграть таксиста в сериале "Корни", он сам попросил создателей использовать это прозвище для своего персонажа. Эта роль в итоге стала одной из самых запоминающихся в его карьере.
В юности Мухамбаев увлекался спортом, в частности самбо, а также научился играть на гитаре.
Ренат Мухамбаев. КВН
Получив среднее специальное образование в Астраханском политехническом колледже по специальности, связанной с нефтегазовой отраслью, он продолжил обучение на факультете маркетинга и рекламы Астраханского технического университета. Именно в вузе он начал свой творческий путь в составе команды КВН.
Путь к славе Рената Мухамбаева был связан с командой КВН "Сборная Камызякского края" завоевавшей в 2015 году чемпионский титул. В этом успехе мультинациональной команды ярко проявились его комедийный талант и вокальное мастерство.
Завершив карьеру в КВН, уроженец Глубокого основал музыкальный проект "КамызякиБэнд", дебютный альбом которого, "Симпатичный", увидел свет в 2019 году.
Ренат Мухамбаев в кино
Следующим шагом стал кинематограф: следуя по стопам своего названого брата Азамата Мусагалиева, Мухамбаев дебютировал в комедии "Новогодний переполох". Главную роль в этом фильме сыграл Владимир Меньшов.
Ренат Мухамбаев. Фото: кадр из фильма "Новогодний переполох"
Знаковой ролью для актера стала роль друга главного героя Мухи в сериал СТС "Корни", после которой его стали чаще узнавать.
Его телевизионное портфолио дополнили участие в "Шоу выходного дня" и роль в спектакле "Убийственный шоубиз", который с 2019 года идет в культурном центре "Москвич".
В комедийном фильме Олега Асадулина "Стендап под прикрытием", премьера которого состоялась 4 февраля 2021 года, Ренат Мухамбаев исполнил главную роль. Его партнерами по съемочной площадке стали Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Владимир Яглыч и Ефим Шифрин.
Ранее, осенью 2020 года, Бербер и Мухамбаев уже сотрудничали в пародийном фильме "Чума! Вторая волна", где она также играла одну из центральных ролей.
Еще одним проектом с участием актера стал второй сезон сериала "Корни", стартовавший на СТС осенью 2021 года, где он повторил свою роль Мухи.
В 2022 году Мухамбаев присоединился к основному актерскому составу первого казахского веб-сериала "Скорая", где успешно продемонстрировал свой талант как в драматическом, так и в комедийном амплуа.
Одна из недавних работ Рената Мухамбаева в кино — комедия "Дурдом", запущенная в 2023 году. Лента объединила в своем касте звезд КВН и эстрады. Ренат сыграл полицейского, а его коллегами стали комики Александр Панекин и Александр Волохов. К проекту также присоединились известные музыканты Стас Костюшкин, Влад Сташевский и Шура.
Ренат Мухамбаев. Личная жизнь
Ренат Мухамбаев — мужчина интересный, с колоритной внешностью. Однако в СМИ известно только об одной женщине в его жизни. Его супруга Альбина — выпускница Астраханского государственного технического университета. У пары растут две дочери — Дарина и Даяна.
Ренат Мухамбаев с женой Альбиной. Фото: соцсети
По специальности Альбина — эколог. Однако она ведет мероприятия и работает редактором и ведущей на канале "Астрахань-24".
А вам понравился Ренат Мухамбаев? Делитесь в комментариях!