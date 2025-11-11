На ком женат новый участник "Звезд в джунглях" Ренат Мухамбаев и какое прозвище он носил в детстве

К проекту "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ присоединился актер и юморист Ренат Мухамбаев. Команда приняла его тепло, артист давно знаком с некоторыми участниками реалити. К тому же, едва появившись на острове, актер сразу же предложил свою помощь в ловле рыбы. Поскольку он знаком с этим ремеслом с самого детства.

Ренат сумел хорошо зарекомендовать себя с первого же выпуска. Так, он принял участие в испытании, где нужно было с завязанными глазами управлять электрокаром и собирать монеты. Компанию Ренату Мухамбаеву в этом задании составили юмористка Екатерина Шкуро и актриса Анна Цуканова-Котт. В итоге после этого испытания фонд команды составил 1 400 000 рублей.

Кстати, Ренат признался, что пришел на проект побеждать, но не готов ради победы на предательство. Недавно у его тестя сгорел дом. И цель актера — помочь отцу жены любыми путями. Так что ему очень нужна победа в шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон".

В общем, пока Ренат вызывает только положительные эмоции. Понять, какой он человек, можно и по его краткой биографии.

Ренат Мухамбаев. Детство

Будущий актер Ренат Мухамбаев родился в многодетной семье. Он появился на свет 2 января 1987 года в небольшом поселке Глубокий Ростовской области. К 2020-м годам численность жителей его родного поселка сократилась на треть и едва превышала 8 тысяч человек.

Для сравнения, Камызяк — родной город его друга Азамата Мусагалиева — всего вдвое больше Глубокого. Как и Мусагалиев, по национальности Мухамбаев — казах.

Детство и юность артиста прошли в Астраханской области. Во дворе сверстники дали ему прозвище Муха, из-за которого мальчик часто вступал в драки. Ситуация изменилась, когда отец объяснил, что это же прозвище носили он и его дед. С той поры кличка стала неотъемлемой частью образа Рената Мухамбаева.