Что недоговаривает звезда «Дома-2» Юлия Салибекова о реальных причинах разрыва с женихом: «Он чистый, ровный, как выражается младший ребенок»

Экс-звезда проекта «Дом-2» Юлия Салибекова (Колисниченко) разорвала помолвку со своим женихом – бизнесменом Константином Волгиным. Хотя еще в апреле Юлия объявила о предстоящей свадьбе и говорила, как счастлива с новым избранником.
А в мае хвасталась Teleprogramma.org, что ее трое детей души не чают в Константине. Причиной такого внезапного решения она назвала нежелание рожать своему любимому мужчине еще одного ребенка.
«Константин — замечательный мужчина, в нем много позитивных качеств, но я поняла, что не хочу больше рожать. Я не хочу забирать себя у своих сыновей, я не хочу обманывать мужчину, которому нужна семья, ребенок... ребенок, которого я ему не рожу. Это нечестно», — заверила Салибекова.
Юлия Салибекова отметила, что не сможет уделять достаточное время своим сыновьям, если родит еще раз.
Эта история выглядит весьма странно. Неужели этот вопрос не поднимался в паре раньше? Попробуем разобраться, где собака зарыта.
Как Константин Волгин сделал предложение Юлии Салибековой
В апреле этого года Юлия Салибекова рассказала, что встречается со своим избранником около семи месяцев. Именно в день ее рождения мужчина решил сделать следующий важный шаг и предложил ей выйти за него замуж.
Телезвезда отмечала праздник вместе со своей сестрой-близняшкой Екатериной Колисниченко. Во время торжества Константин взял микрофон и произнес небольшую речь, в которой признался в своих глубоких чувствах к Юлии.
По словам мужчины, за время их отношений пара успела пройти разные испытания, после чего он понял, что хочет связать свою жизнь с Юлией навсегда. После этого он опустился на одно колено, вручил ей кольцо и попросил стать его женой.
Салибекова ответила согласием. Позже она поделилась радостной новостью в социальных сетях, написав, что не ожидала такого сюрприза и до сих пор не может поверить в произошедшее.
Юлия Салибекова: «Дети очень привыкли к Константину»
Телезвезда отметила, что будущий супруг принимает ее полностью, включая троих сыновей от предыдущего брака с Тиграном Салибековым.
«Дети очень привыкли к Константину. Старший сын Ролан приходит к нему за советом. Ему как раз очень нужен отец. Мои дети изголодались по достойной мужской энергии. Константин военный, спортсмен, занимается бизнесом, играет на музыкальных инструментах.
А еще он деловой человек, в котором очень много мужской энергии, но при этом он светлый мужчина. И мальчик хорошо это чувствует», - рассказывала Юлия в интервью нашему изданию.
Она отмечала, что с появлением в ее жизни Константина ее старший сын пошел на бокс. Избранник Юлии подарил Ролану брендовую амуницию. И с тех пор Ролан не пропускал ни одного занятия. Он вытянулся, похудел, возмужал под влиянием Константина, полагала Юлия Салибекова.
Как рассказывала Юлия, ее жених может выполнить любую мужскую работу: снять турник, что-то починить и тем самым показать ее сыновьям пример правильного поведения.
Юлия Салибекова и Константин Волгин. Фото: соцсети
«А малыш Баграт вообще души не чает в Косте. Когда он куда-то уезжает, ребенок ему пишет. И еще Костя с ним играет. На самом деле, когда я увидела, как Костя начал играть в мяч с младшим сыном, я плакала, - также признавалась Юлия в интервью Teleprogramma. org
- У меня был сложный развод. Мне приходилось отбиваться от многочисленных судов и претензий более четырех с половиной лет. И когда я увидела, что моему ребенку уделяют время, просто вот так, по-мужски, это меня тронуло.
Даже если мы можем с Константином поспорить, Ролан говорит: «Если вы даже поссоритесь, мы не хотим ничего плохого про него слышать». Он четкий, ровный, как выражается младший ребенок».
Найдет ли Юлия такого же человека, которого также смогут полюбить ее дети? Почему все-таки вопрос о совместном ребенке не обсуждался сразу? И разве можно в один миг разорвать отношения, в которых, по словам самой женщины, было все так радужно? Вопросов по теме этого союза много…
Возможно, Юлия Салибекова все-таки что-то недоговаривает.
А вы что думаете по этому поводу? Делитесь в комментариях!
Читайте также: