Что недоговаривает звезда «Дома-2» Юлия Салибекова о реальных причинах разрыва с женихом: «Он чистый, ровный, как выражается младший ребенок»

Экс-звезда проекта «Дом-2» Юлия Салибекова (Колисниченко) разорвала помолвку со своим женихом – бизнесменом Константином Волгиным. Хотя еще в апреле Юлия объявила о предстоящей свадьбе и говорила, как счастлива с новым избранником.

А в мае хвасталась Teleprogramma.org, что ее трое детей души не чают в Константине. Причиной такого внезапного решения она назвала нежелание рожать своему любимому мужчине еще одного ребенка.

«Константин — замечательный мужчина, в нем много позитивных качеств, но я поняла, что не хочу больше рожать. Я не хочу забирать себя у своих сыновей, я не хочу обманывать мужчину, которому нужна семья, ребенок... ребенок, которого я ему не рожу. Это нечестно», — заверила Салибекова.

Юлия Салибекова отметила, что не сможет уделять достаточное время своим сыновьям, если родит еще раз.

Эта история выглядит весьма странно. Неужели этот вопрос не поднимался в паре раньше? Попробуем разобраться, где собака зарыта.

Как Константин Волгин сделал предложение Юлии Салибековой

В апреле этого года Юлия Салибекова рассказала, что встречается со своим избранником около семи месяцев. Именно в день ее рождения мужчина решил сделать следующий важный шаг и предложил ей выйти за него замуж.

Телезвезда отмечала праздник вместе со своей сестрой-близняшкой Екатериной Колисниченко. Во время торжества Константин взял микрофон и произнес небольшую речь, в которой признался в своих глубоких чувствах к Юлии.

По словам мужчины, за время их отношений пара успела пройти разные испытания, после чего он понял, что хочет связать свою жизнь с Юлией навсегда. После этого он опустился на одно колено, вручил ей кольцо и попросил стать его женой.

Салибекова ответила согласием. Позже она поделилась радостной новостью в социальных сетях, написав, что не ожидала такого сюрприза и до сих пор не может поверить в произошедшее.

Юлия Салибекова: «Дети очень привыкли к Константину»

Телезвезда отметила, что будущий супруг принимает ее полностью, включая троих сыновей от предыдущего брака с Тиграном Салибековым.

«Дети очень привыкли к Константину. Старший сын Ролан приходит к нему за советом. Ему как раз очень нужен отец. Мои дети изголодались по достойной мужской энергии. Константин военный, спортсмен, занимается бизнесом, играет на музыкальных инструментах. А еще он деловой человек, в котором очень много мужской энергии, но при этом он светлый мужчина. И мальчик хорошо это чувствует», - рассказывала Юлия в интервью нашему изданию.

Она отмечала, что с появлением в ее жизни Константина ее старший сын пошел на бокс. Избранник Юлии подарил Ролану брендовую амуницию. И с тех пор Ролан не пропускал ни одного занятия. Он вытянулся, похудел, возмужал под влиянием Константина, полагала Юлия Салибекова.

Как рассказывала Юлия, ее жених может выполнить любую мужскую работу: снять турник, что-то починить и тем самым показать ее сыновьям пример правильного поведения.