Звезда «Дома-2» Юлия Колисниченко: «Я заработала на пять квартир»

Одной из самых ярких участниц проекта «Дом-2» стала Юлия Колисниченко. Она пришла на телепроект с сестрой Катей, а еще запомнилась ярким браком, рождением трех детей и громким разводом с Тиграном Салибековым.
Сейчас Юлия счастлива в новых отношениях с бизнесменом Константином Волгиным. Недавно избранник сделал любимой женщине предложение.
О своем островке счастья, отношениях с другими участниками «Дома-2» и главных уроках телестройки Юлия Колисниченко рассказала в интервью Teleprogramma.org
Юлия Колисниченко о свадьбе: «Я хочу пышное торжество, пушистое белое платье»
- Юлия, недавно ваш избранник сделал вам предложение…
- Да, я уже месяц как невеста. В мой день рождения Константин сделал мне предложение руки и сердца, чем очень сильно меня удивил. Я не рассчитывала на это. Конечно, мы строили с ним серьезные отношения. Изначально проговорили, что у нас будет не только «кино, вино и домино».
Но все-равно это было очень приятно, неожиданно и сказочно, потому что у меня уже был брак, в котором я прожила десять лет. Но там я выходила по залету.
А девушки, выходящие замуж с пузом, понимают, что очень большая разница в восприятии между тем, когда мужчина делает тебе предложение на четвертом или пятом месяце беременности или же, потому что он тебя любит и хочет видеть тебя своей женой. Хотя и то, и то имеет место быть, но это мое мнение и мой опыт.
В прошлый раз я со скрещенными пальцами молилась, чтобы мне сделали предложение в законном браке, и чтобы ребенок родился. А здесь все произошло неожиданно. Я и тогда была счастлива, и сейчас. Но сейчас все волшебнее.
- Какую свадьбу вы бы хотели: пышную или наоборот?
- Если честно, я сейчас никуда не спешу и понимаю, что мужчина сделал предложение, чтобы обозначить меня своей женщиной. Конечно, я хочу пышное торжество, пушистое белое платье, нарядить своих детей, пригласить всех своих друзей, включая иногородних, хорошенько погулять на этом торжестве, а потом уехать отдыхать.
- Как ваши дети относятся к будущему мужу?
- Дети очень привыкли к Константину. Старший сын Ролан приходит к нему за советом. Ему как раз очень нужен отец. Мои дети изголодались по достойной мужской энергии. Константин военный, спортсмен, занимается бизнесом, играет на музыкальных инструментах.
А еще он деловой человек, в котором очень много мужской энергии, но при этом он светлый мужчина. И мальчик хорошо это чувствует.
С тех пор, как Костя появился рядом со мной, мой старший сын пошел на бокс. Он когда-то ходил на него, потом забросил. Константин подарил ему брендовую амуницию. И с тех пор мой Ролан не пропускает ни одного занятия. Он вытянулся, похудел, возмужал. Я считаю, что это влияние Кости.
Костя может выполнить любую работу. Например, я говорю: «Надо снять турник». И они все вместе снимают турник. А если Костя видит, что где-то что-то сломано, то починит это. Это тоже очень важно мальчикам.
Они видят, как мужчины это делают и с удовольствием присоединяются.
А малыш Баграт вообще души не чает в Косте. Когда он куда-то уезжает, ребенок ему пишет. И еще Костя с ним играет. На самом деле, когда я увидела, как Костя начал играть в мяч с младшим сыном, я плакала.
У меня был сложный развод. Мне приходилось отбиваться от многочисленных судов и претензий более четырех с половиной лет. И когда я увидела, что моему ребенку уделяют время, просто вот так, по-мужски, это меня тронуло.
Даже если мы можем с Константином поспорить, Ролан говорит: «Если вы даже поссоритесь, мы не хотим ничего плохого про него слышать». Он четкий, ровный, как выражается младший.
Юлия Колисниченко с Константином и детьми. Фото: из архива Юлии
- Возьмете ли вы фамилию будущего супруга?
- Конечно. С удовольствием стану Волгиной. Колисниченко – это фамилия, которую мы с сестрой забрендировали, еще будучи на «Доме-2». Это бренд.
Но если я принимаю участие в дальнейшем роде, у нас будут еще дети, я должна стать Волгиной. Есть такое понятие, как энергия рода. И когда ты выходишь замуж за мужчину и не берешь его фамилию, ты как будто обкрадываешь саму себя, лишаешь себя каких-то плюсов.
Тем более это очень красивая фамилия. Если бы она была какая-то дурацкая, я бы еще подумала (Смеется).
Юлия Колисниченко о «Доме-2»: «Но чтобы я смотрела эфиры – такого нет»
- С кем из участников «Дома-2» вы сохранили отношения?
- Я поддерживаю финансовые отношения только с алиментщиком Тиграном Салибековым и все (Смеется).
- А подружек там не завели?
- Я дружу с Надей Ермаковой, если речь идет о новых участниках, то поддерживаю отношения с Инной Воловичевой. Когда было сложно, меня поддержал Егор Холявин.
Знаете, как я всегда шучу? Я с одной участницей «Дома-2» общаюсь пожизненно. Это моя сестра (Смеется). И мне этого хватает. На самом деле на «Доме-2» очень разные люди.
Я недавно виделась с Клавой Безверховой. Она пригласила меня увидеться и записать пару рилсов. Очень классная молодая девушка, но я выбираю людей по интересам.
У нас с ней десять лет разницы, поэтому какие там подружки? Просто приятная и яркая девчуля.
Юлия Колисниченко с Константином. Фото: из архива Юлии
- А за другими участниками телестройки следите?
- Мне скидывают какие-то яркие моменты. Мы же сами понимаем, что существуют подписчики. Но чтобы я смотрела эфиры – такого нет.
У меня жизнь кипит. Я наслаждаюсь общением с детьми, со своим любимым мужчиной. Я лучше с ним побуду, чем буду смотреть какие-то эфиры. Тем более я уже не работаю с «Домом-2».
- Чем вы занимаетесь сейчас?
- Рекламой и обучаюсь психологии в Московском международном университете по специальности «психологическое консультирование». Это мое первое высшее образование. Предыдущее было музыкальное – артист оркестра, кларнет и учитель музыкальной школы, дирижер. Такое у меня среднеспециальное образование.
Пришлось стать известной и богатой, чтобы получить «вышку». Попутно обучаюсь и другим направлением, таким как соционика, системно-векторная психология, чтобы выбрать свой стиль и применять свои знания на практике.
Сейчас психологов много. Это не плохо, а хорошо. Но у каждого психолога свой язык.
Я получаю свою профессию и уже иногда консультирую. Спрос на услугу есть, и поэтому я продвигаюсь в этом направлении.
Дети уже у меня самостоятельные. Да, конечно, у меня вкусно наготовлено, убрано, сыновья молодцы, убирают свою комнату. Скоро мы поедем в Краснодар на могилу моей мамочки. Возможно, заедем на море, если там не сильно разлился мазут и там можно будет находиться. Слава Богу, я успеваю и там, и там.
Юлия Колисниченко: «На «Доме-2» я забеременела от бывшего мужа, а он испугался и сбежал»
- Чему главному научил вас «Дом-2»?
- Недавно реалити-шоу отмечало 22-летие. Но я не приезжаю туда принципиально. Там были подставы со стороны редактора, чтобы Тигран делал себе тему. Это не по-христиански. Никаких обид, но зачем мне себя подставлять?
А так, «Дом-2» дал мне замечательный трамплин. И как бы кто ни смеялся над этими словами, пришло понимание, как строить отношения.
Мы с сестрой пришли на реалити в 2010 году, не имея понятия, как это делать. Там нас воспитывала одна мамочка. И когда мы спрашивали, «Мамочка, как сделать так, чтобы мальчики с нами встречались?», она отвечала: «Я не знаю, я сама не смогла выйти замуж, смотрите на других девчонок». И мы смотрели и ничего не понимали.
Но все-таки проговаривание, умение решать ситуации, работать над отношениями было привито. К тому же мы получили шикарнейшую школу выступления под камерами.
И сейчас какую бы камеру передо мной не ставили для рекламы, я снимаю только с одного дубля. И за это я могу сказать спасибо «Дому-2» и 13 годам работы в рекламе, я снимала рекламные ролики.
«Дом-2» действительно дает путевку в жизнь. На реалити-шоу возникали разные ситуации. Например, я там забеременела от бывшего мужа, а он испугался, сбежал. Позорище! Я рыдала на телестройке! Но благодаря этому мы с сестрой забрендировали свою фамилию. Моему старшему сыну уже 14 лет.
Если я разговариваю по телефону в общественном месте, мне говорят: «Вы Юля из «Дома-2», мы вас по голосу узнали». А стоит мне назвать фамилию Колисниченко, зал начинает шуметь. Я до сих пор пожинаю плоды от этого проекта.
Я понимаю, что «Дом-2» дает удочку, а мы с Катей уже наловили рыбу.
То есть он дает возможность. А уж как ты используешь эту возможность, зависит от твоих талантов, Бога, судьбы.
Мы с Катей пришли на «Дом-2» после того, как похоронили любимую мамочку, без гражданства, денег, жилья. На данный момент я прожила десять лет в браке, заработала на пять квартир, которые мы потом успешно поделили с бывшим супругом.
А еще «Дом-2» дает привычку выживать, выбивать место под солнцем. Ведь если ты не будешь работать, тебя просто оттуда выгонят.
И это тоже тот навык, который дает успешность.
И, конечно, я несу идею мотивации для женщин, что если ты даже остаешься одна с тремя детьми после позорного развода, всегда можно найти свою любовь и стать счастливой. А даже если у меня все развалится, я буду и дальше мотивировать своих подписчиц не сдаваться и радоваться жизни.
В этой жизни все возможно! Главное – ни шагу назад!
