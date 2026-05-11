Звезда «Дома-2» Юлия Колисниченко: «Я заработала на пять квартир»

Одной из самых ярких участниц проекта «Дом-2» стала Юлия Колисниченко. Она пришла на телепроект с сестрой Катей, а еще запомнилась ярким браком, рождением трех детей и громким разводом с Тиграном Салибековым.

Сейчас Юлия счастлива в новых отношениях с бизнесменом Константином Волгиным. Недавно избранник сделал любимой женщине предложение.

О своем островке счастья, отношениях с другими участниками «Дома-2» и главных уроках телестройки Юлия Колисниченко рассказала в интервью Teleprogramma.org

Юлия Колисниченко о свадьбе: «Я хочу пышное торжество, пушистое белое платье»

- Юлия, недавно ваш избранник сделал вам предложение…

- Да, я уже месяц как невеста. В мой день рождения Константин сделал мне предложение руки и сердца, чем очень сильно меня удивил. Я не рассчитывала на это. Конечно, мы строили с ним серьезные отношения. Изначально проговорили, что у нас будет не только «кино, вино и домино».

Но все-равно это было очень приятно, неожиданно и сказочно, потому что у меня уже был брак, в котором я прожила десять лет. Но там я выходила по залету.

А девушки, выходящие замуж с пузом, понимают, что очень большая разница в восприятии между тем, когда мужчина делает тебе предложение на четвертом или пятом месяце беременности или же, потому что он тебя любит и хочет видеть тебя своей женой. Хотя и то, и то имеет место быть, но это мое мнение и мой опыт.

В прошлый раз я со скрещенными пальцами молилась, чтобы мне сделали предложение в законном браке, и чтобы ребенок родился. А здесь все произошло неожиданно. Я и тогда была счастлива, и сейчас. Но сейчас все волшебнее.

- Какую свадьбу вы бы хотели: пышную или наоборот?

- Если честно, я сейчас никуда не спешу и понимаю, что мужчина сделал предложение, чтобы обозначить меня своей женщиной. Конечно, я хочу пышное торжество, пушистое белое платье, нарядить своих детей, пригласить всех своих друзей, включая иногородних, хорошенько погулять на этом торжестве, а потом уехать отдыхать.

- Как ваши дети относятся к будущему мужу?

- Дети очень привыкли к Константину. Старший сын Ролан приходит к нему за советом. Ему как раз очень нужен отец. Мои дети изголодались по достойной мужской энергии. Константин военный, спортсмен, занимается бизнесом, играет на музыкальных инструментах.

А еще он деловой человек, в котором очень много мужской энергии, но при этом он светлый мужчина. И мальчик хорошо это чувствует.

С тех пор, как Костя появился рядом со мной, мой старший сын пошел на бокс. Он когда-то ходил на него, потом забросил. Константин подарил ему брендовую амуницию. И с тех пор мой Ролан не пропускает ни одного занятия. Он вытянулся, похудел, возмужал. Я считаю, что это влияние Кости.

Костя может выполнить любую работу. Например, я говорю: «Надо снять турник». И они все вместе снимают турник. А если Костя видит, что где-то что-то сломано, то починит это. Это тоже очень важно мальчикам.

Они видят, как мужчины это делают и с удовольствием присоединяются.

А малыш Баграт вообще души не чает в Косте. Когда он куда-то уезжает, ребенок ему пишет. И еще Костя с ним играет. На самом деле, когда я увидела, как Костя начал играть в мяч с младшим сыном, я плакала.

У меня был сложный развод. Мне приходилось отбиваться от многочисленных судов и претензий более четырех с половиной лет. И когда я увидела, что моему ребенку уделяют время, просто вот так, по-мужски, это меня тронуло.

Даже если мы можем с Константином поспорить, Ролан говорит: «Если вы даже поссоритесь, мы не хотим ничего плохого про него слышать». Он четкий, ровный, как выражается младший.