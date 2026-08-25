Что на самом деле происходит с концертом Канье Уэста: 4 миллиарда на гонорар для организаторов, а «возврат билетов недоступен»

На прошлой неделе агентство Say Agency объявило о проведении двух концертов рэп-исполнителя Канье Уэста на петербургской «Газпром Арене» — 10 и 11 октября.

И народ, конечно, воодушевился. В Интернете только и обсуждали, что приезд американского рэпера в город на Неве. Но неожиданно что-то пошло не так…

Сколько заработали организаторы концерта Канье Уэста

Как пишут «Риа Новости», изначально выступления заморского гостя должны были пройти в московских «Лужниках». Однако команда артиста отказалась от этой площадки из-за возможных дождей и прохладной погоды.

Организаторы изучили метеостатистику Москвы за последние три года и остановили выбор на арене в Санкт-Петербурге, оборудованной раздвижной крышей.

Билеты вызвали огромный интерес у публики. Продажи начались 17 августа и уже за первые три дня установили рекорд. Так, россияне приобрели билеты на сумму более 3 млрд рублей. Тогда, по оценкам СМИ, общая выручка от проданных билетов на оба концерта составила 3,062 млрд рублей. Сейчас, как пишет Телеграм-канал SHOT, заработок организаторов концерта возрос до четырех миллиардов рублей.

«Возврат невозможен»

Однако ситуация неожиданно изменилась: «Газпром Арена» заявила, что не имеет отношения к проведению мероприятия. В официальном сообщении в Telegram-канале стадиона говорится, что договор на аренду площадки для концерта не заключался. Поэтому, как подчеркнули представители арены, выступление не может состояться на ее территории.

Также стадион отдельно пояснил, что не выступал и не выступает организатором концерта Канье Уэста. В «Газпром Арене» отметили, что организацией мероприятия занималось московское концертное агентство Say Agency, а обращения по этому поводу участились.

После публикации заявления сайт арены оказался недоступен из-за большого количества посетителей. При попытке открыть страницу появляется сообщение об ошибке и блокировке доступа.

Организаторы, однако, не согласились с позицией арены. В Say Agency заявили, что анонсировали концерт не по собственной инициативе, а на основании официального письма, согласованного самой площадкой. По словам агентства, затем «Газпром Арена» направила им техническую спецификацию, а позже — договор аренды на подпись, установив срок до 27 августа.

При этом, как утверждают представители Say Agency, публикацию заявления об отсутствии договора с ними никто не согласовывал. Пока организаторы и площадка выясняют обстоятельства, в наиболее неопределенном положении оказались зрители, уже приобретшие билеты.

Как сообщает Telegram-канал «База», функция возврата сейчас недоступна: при попытке оформить отказ система выдает сообщение: «Возврат недоступен».