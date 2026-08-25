Организаторы концерта Канье Уэста успели собрать уже 4 млрд рублей

Ситуация вокруг петербургских концертов Канье Уэста обрастает все новыми деталями. По данным SHOT, организаторы уже могли получить почти 4 млрд рублей за проданные билеты — при этом судьба выступлений рэпера 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге по-прежнему не определена.

Показательно, что даже на фоне неопределенности вокруг шоу в Петербурге продолжается настоящий ажиотаж. В самой дорогой гостинице города — Four Seasons в центре — на даты с 8 по 12 октября выкуплены все номера. Ориентировочно именно 8 октября в Северную столицу может прилететь сам рэпер, и не исключено, что под его приезд закроют отель целиком.

Организатор концертов, агентство Say Agency, тем временем сохраняет оптимизм: компания утверждает, что договор аренды должен быть подписан до 27 августа, выступления не отменены, а переговоры продолжаются. Между тем аренда большого стадиона, вмещающего до 80 тысяч человек, с учетом спецэффектов и полного использования инфраструктуры может обходиться в сумму до 70 млн рублей.

Напомним, накануне в «Газпром Арене» заявили, что концерты Канье Уэста на их площадке не состоятся. Сам рэпер и его команда пока не делали никаких официальных заявлений. Отдельного внимания заслуживает и билетная политика: билеты, купленные с 14 по 23 августа 2026 года, организатор прямо объявил невозвратными по инициативе покупателя. Впрочем, если концерт будет отменен или перенесен, опция невозвратности снимается. Но уже появились сообщения о том, что Канье Уэсту перечислен аванс за предстоящее выступление в России.

Пока организаторы и стадион не пришли к единому мнению, а зрители гадают, увидят ли они шоу, ясно одно: вокруг визита Канье Уэста в Петербург сохраняется колоссальный ажиотаж.