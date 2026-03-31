Что на самом деле происходит между Бондарчуком и Исаковой

В последнее время вокруг личной жизни Федора Бондарчука появилось множество домыслов и слухов.

Режиссер итак редко делится с публикой личными новостями. А после расставания с супругой Паулиной Андреевой, от которой у него есть сын Иван, Бондарчук предпочитает держаться в тени. Но разговоры о его новой возможной пассии с каждым днем только усиливаются.

Федор Бондарчук и Виктория Исакова ходят на одни мероприятия

Недавно в светской среде заговорили о предполагаемых отношениях актера и режиссера с Викторией Исаковой. Как говорится, оба свободные люди, и имеют право на личную жизнь.

Но вот только муж Виктории, режиссер Юрий Мороз ушел в мир иной прошлым летом. Увы, мастера экрана забрал рак. То есть с момента его ухода не прошло и года, Исакова и Мороз были вместе больше двадцати лет. У них есть дочь Варвара.

А в кулуарах уже ходят такие разговоры. Это домыслы журналистов или нечто большее?

Но, как говорится, нет дыма без огня. Исакову и Бондарчука неоднократно замечали на одних и тех же публичных мероприятиях.

В частности, недавно они вместе побывали на дне рождения актера Александра Петрова.

Ни 58-летний режиссер, ни 49-летняя актриса пока не дали комментариев относительно этих слухов, но наши люди в соцсетях уже взбудоражены такими новостями.

Тем более говорят, что Виктория сейчас напоминает влюбленную женщину. Ее глаза светятся. И при виде актрисы на ум невольно приходят строчки из песни Константина Меладзе: "Как ты красива сегодня'.

Где могли сблизиться Бондарчук и Исакова

Некоторые даже предположили, что их сближение могло произойти во время съемок фильма "Буратино", где Федор Бондарчук выступил одновременно и продюсером, и исполнителем роли Карабаса-Барабаса. Виктория же сыграла Лису Алису.

"И между Карабасом-Барабасом и Лисой Алисой случается любовь", - шутят в комментариях.

А где же еще могли пересечься эти два ярких человека? Да много где…