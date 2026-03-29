"Недолго горевала после Мороза": Исакову раскритиковали после слухов о романе с Бондарчуком

Якобы совместные съемки в фильме "Буратино", где Бондарчук сыграл Карабаса-Барабаса, а Исакова — Лису Алису, переросли в нечто большее. Инсайдеры "Сплетника" и гости частной вечеринки в честь дня рождения Александра Петрова уверяют: пара была замечена вместе. Но так ли это на самом деле?

Те, кто знаком с Викторией Исаковой лично, говорят: она не из тех, кто выставляет горе напоказ. Летом прошлого года актриса потеряла мужа — режиссера Юрия Мороза, с которым прожила больше 20 лет. У пары осталась дочь Варвара, 2015 года рождения. Последние несколько лет Мороз боролся с раком поджелудочной железы.

После смерти супруга Исакова продолжала работать, выходила в свет и держалась с достоинством.

"Детство ведь пролетает быстро", — написала она в редком посте, давая понять, что дочь для нее сейчас важнее всего.

Но именно эта сдержанность и стала топливом для слухов. Слишком хорошо выглядит. Слишком спокойна. Значит, есть причина.

"Недолго горевала"

В отличие от Исаковой, у которой трагедия случилась меньше года назад, Федор Бондарчук пережил развод с Паулиной Андреевой. Их брак продлился девять лет, у пары есть сын Иван. Первый брак режиссера со Светланой Бондарчук длился 25 лет, в нем родились сын Сергей и дочь Варвара.

Сейчас Бондарчук — статусный холостяк, за личной жизнью которого следит вся страна. И, судя по слухам, он не спешит оставаться один.

В Сети мнения разделились.

"Недолго она горевала после Мороза", — пишут одни, имея в виду Исакову. "Люди имеют право на счастье, хватит осуждать", — возражают другие. "Сколько можно лезть в чужую жизнь", — добавляют третьи.

"Если бы хотел скрыть, не появлялся бы с ней"

Журналист Антон Рябцев, много лет освещающий светскую жизнь, призвал не торопиться с выводами.

"Если бы Бондарчук хотел скрыть новые отношения, он не появлялся бы с Исаковой на публичных мероприятиях. Люди его уровня умеют быть невидимыми, когда хотят. Значит, это либо не то, о чем все думают, либо он уже не считает нужным прятаться. Ни то ни другое не подтверждает роман автоматически", — рассуждает он.

Инсайдеры тем временем настаивают: их сблизила работа. Несколько месяцев на одной съемочной площадке, общие сцены, общий ритм — именно так, по их словам, и завязываются самые неожиданные истории.