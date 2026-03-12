Что могло спровоцировать рак Лерчек: "Каждый хейтер виновен в том, что с ней произошло''

Общественность в шоке! У известного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) нашли рак четвертой стадии. Онкологические поражения данного органа относятся к числу пяти наиболее часто диагностируемых форм рака.
Люди, конечно, жалеют Валерию, недавно родившую четвертого ребенка от своего партнера по танцам Луиса Сквиччиарини. И задаются вопросом, а что же могло спровоцировать рак у молодой красивой женщины?
"Комсомольская правда"попыталась ответить на него с помощью известного онколога Дмитрия Олькина.
Комментарий онколога
Дмитрий рассказал изданию, что в онкологии к молодым пациентам относят людей до 50 лет. В настоящее время у этой возрастной группы выявлены два основных фактора риска возникновения рака желудка.
Первый — это наследственный синдром, обусловленный мутацией в гене CDH1. Эта мутация часто приводит к развитию диффузного рака желудка. Данный тип опухоли сложно диагностировать при стандартной гастроскопии, поскольку он развивается под слизистой оболочкой.
Ключевым фактором развития рака желудка, независимо от возраста пациента, также является инфицирование бактерией Helicobacter pylori. Как отмечает Дмитрий Олькин, эта инфекция существенно повышает риск болезни даже при отсутствии отягощенной наследственности.
Также в соцсетях звучит мнение, что подготовка к рождению ребенка могла замаскировать болезнь блогера.
"Есть некоторые научные данные, что гормональные изменения в организме во время беременности могут немного "подтолкнуть" развитие опухоли, если она уже есть. Но тут требуются дополнительные исследования, — прокомментировал эту версию в разговоре с "Комсомолкой" Дмитрий Олькин.
— Точно известно другое: симптомы, которые часто встречаются у беременных женщин, могут "маскировать" симптоматику рака желудка. Поскольку очень похожи: тошнота, изжога, дискомфорт"
Надежда Стрелец: "Стала жертвой общества, которое захлебывалось в праведном гневе"
А вот у журналиста Надежды Стрелец есть своя версия происшедшей с Лерчек трагедии.
Надежда высказала мнение, что онкологическое заболевание у 33-летней Ваерией могло быть спровоцировано травлей, начавшейся после ее участия в реалити-шоу "Звезды в джунглях".
По ее словам, многодетной матери, год назад было отказано в прохождении медицинского обследования, пока она находилась под домашним арестом по делу о незаконном переводе денежных средств.
Стрелец отметила, что таким образом был упущен важный для диагностики период, и добавила, что, безусловно, вопросы налогового законодательства требуют регулирования.
Напомним, черная полоса в жизни Лерчек началась в марте 2023 года. На нее завели уголовное дело за неуплату налогов, которое также открыли и на ее тогдашнего мужа, Артема Чекалина. И семейная лодка разбилась не о быт, а о тяжелые обстоятельства…
В тот же период артистка согласилась на участие в реалити-шоу "Звезды в джунглях". Там у нее завязались отношения с женатым рэпером Натаном, что спровоцировало новую волну критики.
Лерчек и Натан. Фото: кадр из проекта "Звезды в джунглях"
По мнению Надежды Стрелец, все это время Валерия находилась под жестким прессингом: она пыталась замолить вину в интервью и рассчитаться с долгами, но ее усилия не находили понимания.
"Она ходила на покаянные интервью и пыталась изо всех сил закрыть свои долги. Но всем было мало крови. Ее флирт с Натаном на реалити превратили в мем, фрагменты ее интервью изучали под лупой и устраивали шоу из каждой бытовой мелочи ее жизни", - высказалась Надежда.
Ведущая заявила, что именно травля и беспощадная критика со стороны хейтеров подорвали здоровье Чекалиной. Она считает, что такая массовая ненависть — это работа коллективной психики, стремящейся упростить действительность через поиск "виноватого".
"Еще вчера Лерчек была виновата во всех смертных грехах, а сегодня она стала жертвой этого общества, которое захлебывалось в праведном гневе. Каждый хейтер Лерчек виновен в том, что сейчас произошло", - сказала Надежда Стрелец.
По словам Надежды, пример Валерии говорит нам о том, что современная культура Интернет-травли должна регулироваться государством, а все так называемые блюстители нравственности - отвечать за свои слова.
Жена Натана и бывший муж Лерчек поддержали ее
Кстати, жена Натана, Анастасия Шевцова поддержала Лерчек. На вопрос одного из подписчиков, не наколдовала ли она болезнь сопернице, Шевцова выразила недоумение.
"Я искренне не понимаю, что у вас должно твориться в душе, чтобы вообще додуматься до такого вопроса", - прокомментировала блогер.
Она пожалела Лерчек скорейшего выздоровления и отметила, что присоединяется ко всем знаменитостям, которые просят освободить блогера.
По информации адвоката Константина Третьякова, экс-супруг Лерчек Артем Чекалин также продолжает ее поддерживать.
Как заявил Третьяков в беседе с корреспондентом "РИА Новости", его клиент искренне переживает за бывшую жену и мать его троих детей.
"Его семья оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку", - отметил Константин Третьяков.
Виновен сглаз?
Многие сравнивают историю Лерчек с трагедией Жанны Фриске. Обе молодые, красивые, успешные. У обеих по роковому совпадению рак выявили сразу после рождения ребенка.
Конечно, таким женщинам завидуют. В нашей стране огромное количество одиноких представительниц прекрасного пола, у которых не сложилась личная жизнь.
И они злятся даже на посторонних женщин, вытащивших в любви козырную карту. Короче говоря, такие завистливые дамы могут вас сглазить. Конечно, церковь отрицает сглаз как таковое явление, напоминая, что мы во всем должны полагаться на Бога. Однако эзотерики признают, что сглаз – это реальный энергетический пробой.
Эзотерики говорят, что у каждого человека есть незримый эмоциональный щит. Сильная зависть окружающих — к вашим победам, внешности или внутренней гармонии — способна пробить эту оболочку. Зачастую это происходит даже не всегда со зла, а из-за неконтролируемой силы чужих эмоций.
Наиболее восприимчивы к такому влиянию дети, успешные и знаменитые люди, а также те, кто рассказывает о своем счастье направо и налево. И когда эта защитная оболочка пробита, существует большой риск заболеть.
Данные многих исследований указывают на связь между тяжелыми психологическими потрясениями (такими как утрата, развод, неразрешенные обиды) и последующим развитием онкологических заболеваний. Об этом в своих книгах говорит автор книг о психосоматике Лиз Бурбо.
В то же время доказано, что пациенты, столкнувшиеся с серьезным диагнозом (рак, диабет), имеют более оптимистичные прогнозы, если сохраняют активную жизненную позицию, продолжают лечение, поддерживают социальные контакты и не поддаются унынию.
Как рассказал возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини, Лерчек даже беду встречает с улыбкой. А значит, у нее очень высокие шансы на выздоровление!
Читайте также: