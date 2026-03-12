Что могло спровоцировать рак Лерчек: "Каждый хейтер виновен в том, что с ней произошло''

Общественность в шоке! У известного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) нашли рак четвертой стадии. Онкологические поражения данного органа относятся к числу пяти наиболее часто диагностируемых форм рака.

Люди, конечно, жалеют Валерию, недавно родившую четвертого ребенка от своего партнера по танцам Луиса Сквиччиарини. И задаются вопросом, а что же могло спровоцировать рак у молодой красивой женщины?

"Комсомольская правда"попыталась ответить на него с помощью известного онколога Дмитрия Олькина.

Комментарий онколога

Дмитрий рассказал изданию, что в онкологии к молодым пациентам относят людей до 50 лет. В настоящее время у этой возрастной группы выявлены два основных фактора риска возникновения рака желудка.

Первый — это наследственный синдром, обусловленный мутацией в гене CDH1. Эта мутация часто приводит к развитию диффузного рака желудка. Данный тип опухоли сложно диагностировать при стандартной гастроскопии, поскольку он развивается под слизистой оболочкой.

Ключевым фактором развития рака желудка, независимо от возраста пациента, также является инфицирование бактерией Helicobacter pylori. Как отмечает Дмитрий Олькин, эта инфекция существенно повышает риск болезни даже при отсутствии отягощенной наследственности.

Также в соцсетях звучит мнение, что подготовка к рождению ребенка могла замаскировать болезнь блогера.

"Есть некоторые научные данные, что гормональные изменения в организме во время беременности могут немного "подтолкнуть" развитие опухоли, если она уже есть. Но тут требуются дополнительные исследования, — прокомментировал эту версию в разговоре с "Комсомолкой" Дмитрий Олькин. — Точно известно другое: симптомы, которые часто встречаются у беременных женщин, могут "маскировать" симптоматику рака желудка. Поскольку очень похожи: тошнота, изжога, дискомфорт"

Надежда Стрелец: "Стала жертвой общества, которое захлебывалось в праведном гневе"

А вот у журналиста Надежды Стрелец есть своя версия происшедшей с Лерчек трагедии.

Надежда высказала мнение, что онкологическое заболевание у 33-летней Ваерией могло быть спровоцировано травлей, начавшейся после ее участия в реалити-шоу "Звезды в джунглях".

По ее словам, многодетной матери, год назад было отказано в прохождении медицинского обследования, пока она находилась под домашним арестом по делу о незаконном переводе денежных средств.

Стрелец отметила, что таким образом был упущен важный для диагностики период, и добавила, что, безусловно, вопросы налогового законодательства требуют регулирования.

Напомним, черная полоса в жизни Лерчек началась в марте 2023 года. На нее завели уголовное дело за неуплату налогов, которое также открыли и на ее тогдашнего мужа, Артема Чекалина. И семейная лодка разбилась не о быт, а о тяжелые обстоятельства…

В тот же период артистка согласилась на участие в реалити-шоу "Звезды в джунглях". Там у нее завязались отношения с женатым рэпером Натаном, что спровоцировало новую волну критики.