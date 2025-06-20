Что будет в "Игре в кальмара - 3": судьба Сон Ки Хуна, смертельные шахматы и новая кукла-убийца

27 июня стартует третий сезон нашумевшего сериала "Игра в кальмара". В новых сериях должны прозвучать ответы на вопросы, заданные в предыдущих. Какая судьба уготована Сон Ки Хуну?
Какие отношения будут складываться между братьями Чжун-Хо и Ин-Хо? Кроме того, фанаты проекта смогут проверить свои некоторые теории. А их глаза станут мокрыми от слез.
Что ждет Сон Ки Хуна
Второй сезон сериала начинается с того, что Сон Ки Хун страдает от кошмаров, связанных с событиями Игры. Ему снится Ведущий в маске, показывающий ему отрубленные головы погибших участников.
Несмотря на выигрыш миллионов, прошлое не отпускает победителя под номером 456.
Сон Ки Хун снова возвращается в Игру, теперь обладая знаниями о ее смертельных правилах. И пытается помогать другим участникам.
В ходе Игры он воссоединяется со старым другом, Пак Чон-Бэ, а также заводит дружбу с таинственным Ин-Хо. Позднее выясняется, что Ин-Хо — Ведущий Игры, скрывающий свою истинную сущность.
Ин-Хо участвует в мятеже, организованном Сон Ки Хуном. А затем убивает его верного друга Чон-Бэ. Сон Ки Хун оказывается в плену.
Зрители строят различные предположения о дальнейшей судьбе главного героя. Так, его могут убить, он попытается разрушить систему Игры, или же сам станет Ведущим или охранником, чтобы спасать других участников. Это и выяснится в третьем сезоне.
Кадр из второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Судьба двух братьев
Пока под вопросом остается и судьба братьев Чжун-Хо и Ин-Хо. Во втором сезоне Чжун-Хо возвращается к работе в полиции, но его преследуют воспоминания о прошлом. Он и его команда вновь предпринимают попытки найти таинственный остров, где проводились испытания.
Однако поиски не приносят результатов. Состоится ли долгожданная встреча с его братом? И как Чжун-Хо поступит, зная о преступлениях Ин-Хо? Выберет ли он путь закона или будет руководствоваться родственными связями?
Кадр из второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Мама и сын
По всей видимости, третий сезон станет самой драматичной частью всей трилогии. В ней игроков разделят на красных и синих. И они сразятся между собой не на жизнь, а на смерть.
В этом сезоне пожилая женщина Чан Гым-джа вытянет красный шарик, а ее сын Пан Ен Сик — синий. Это показано в тизере.
Двум родным людям предстоит противостоять друг другу. Возможно, мать пожертвует собой ради спасения сына. Но не спешите готовить носовые платки.
Популярная фанатская теория предполагает, что Чан Гым-джа (в исполнении Кан Э Сим) на самом деле является влиятельной фигурой. И она еще проявит себя.
Возможно, эта женщина — тот самый босс, которым руководил игрок 001 еще в первом сезоне. Именно поклонники трилогии объясняют тот факт, что Хван Ин Хо спас ее во время испытания с каруселью.
Кадр из второго сезона сериала "Игра в кальмара"
VIP-гости без масок
Кроме того, в новом тизере сериала "Игра в кальмар" впервые показаны VIP-гости без масок, наслаждающиеся роскошным ужином. Важным нововведением является присутствие женщины среди них. В то время как в первом сезоне все VIP-персоны были мужчинами.
Это может означать как расширение состава персонажей, так и намек на новых участников игры. Похоже, третий сезон сериала действительно сорвет все маски.
Новые смертельные игры
В предстоящем сезоне сериала "Игра в кальмара" появится новый персонаж — кукла Чхоль Су. Он станет напарником куклы Ен-хи, которая уже знакома зрителям по игре "Тише едешь — дальше будешь".
В интервью 2022 года создатель сериала Хван Дон-хек упоминал о желании ввести Чхоль Су в сюжет. Однако доселе не воплотил свое желание в жизнь. Возможно, знакомство с Чхоль Су произойдет в третьем сезоне, хотя это не обязательно будет связано с повторением игры "Тише едешь — дальше будешь".
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Но самой страшной и одновременно зрелищной игрой станет Human Chess.
В ней участников разделят на две команды — черных и белых. Каждой команде назначат лидера, ответственного за руководство игрой. А остальные игроки будут представлять фигуры на шахматной доске.
Основной принцип игры Human Chess аналогичен классическим шахматам, но с одним существенным отличием: выбывание фигуры означает смерть игрока. Победителем станет команда, которая первой объявит мат противнику.
В общем, третий сезон знаменитой "Игры в кальмара" обещает немало сюрпризов.
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