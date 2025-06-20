Что будет в "Игре в кальмара - 3": судьба Сон Ки Хуна, смертельные шахматы и новая кукла-убийца

27 июня стартует третий сезон нашумевшего сериала "Игра в кальмара". В новых сериях должны прозвучать ответы на вопросы, заданные в предыдущих. Какая судьба уготована Сон Ки Хуну?

Какие отношения будут складываться между братьями Чжун-Хо и Ин-Хо? Кроме того, фанаты проекта смогут проверить свои некоторые теории. А их глаза станут мокрыми от слез.

Что ждет Сон Ки Хуна

Второй сезон сериала начинается с того, что Сон Ки Хун страдает от кошмаров, связанных с событиями Игры. Ему снится Ведущий в маске, показывающий ему отрубленные головы погибших участников.

Несмотря на выигрыш миллионов, прошлое не отпускает победителя под номером 456.

Сон Ки Хун снова возвращается в Игру, теперь обладая знаниями о ее смертельных правилах. И пытается помогать другим участникам.

В ходе Игры он воссоединяется со старым другом, Пак Чон-Бэ, а также заводит дружбу с таинственным Ин-Хо. Позднее выясняется, что Ин-Хо — Ведущий Игры, скрывающий свою истинную сущность.

Ин-Хо участвует в мятеже, организованном Сон Ки Хуном. А затем убивает его верного друга Чон-Бэ. Сон Ки Хун оказывается в плену.

Зрители строят различные предположения о дальнейшей судьбе главного героя. Так, его могут убить, он попытается разрушить систему Игры, или же сам станет Ведущим или охранником, чтобы спасать других участников. Это и выяснится в третьем сезоне.