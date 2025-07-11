Богатства выгнавшего Бузову Кехмана: особняк за 12 миллионов долларов, запонки за 685 000 рублей и жена — "русская Рене Зельвегер"

Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман оказался в эпицентре внимания широкой общественности. Недавно в его подмосковный дом в Николино нагрянули с обыском силовики. Кехман как раз недавно вернулся из-за границы.
Затем предпринимателя доставили в Следственный комитет для дачи показаний.
Почему в доме Владимира Кехмана прошли обыски
Следователей заинтересовали контракты по реконструкции старой сцены МХАТа, которая велась в последние годы. Открытие театра для зрителей запланировано на осень 2025 года.
Изначально, по информации телеграм-канала
Также ТАСС писал, что в ходе обысков в театре и по месту жительства Владимира Кехмана были изъяты документы, связанные с расследованием.
В кулуарах поговаривали, что в дальнейшем по результатам следственных действий процессуальный статус Кехмана может измениться.
И действительно, чуть позже
Однако Владимира Абрамовича отпустили после допроса под подписку о невыезде.
"В дом Владимира Кехмана, расположенный в поселке Николино, пришли с обыском. Дом, приобретенный им два года назад за 12 миллионов долларов, был куплен в то время, когда Кехман находился в состоянии банкротства", — также сообщала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.
Возникает вопрос: откуда у Владимира Кехмана такие деньги? Обратимся к его биографии.
Банановый Король
С начала 1990-х годов Владимир Кехман начал заниматься поставками фруктов в Россию через свои компании "ОЛБИ-Джаз" и JFC (Joint Fruit Company). На пике своего бизнеса он контролировал 30% отечественного бананового рынка, за что и получил прозвище Банановый Король.
Однако вскоре Владимир Абрамович столкнулся с проблемами с законом. Его подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.
В 2010-х годах уголовное преследование Кехмана велось одновременно в России и Великобритании.
В 2012 году лондонский суд признал компанию бизнесмена банкротом, а его самого обвинили в мошенничестве с кредитами, полученными в Банке Москвы путем обмана и подделки документов.
Параллельно банкротство и уголовное преследование бизнесмена начались в России. Кредиторы предъявили Владимиру Абрамовичу претензии на сумму более 18 миллиардов рублей.
Владимир Кехман в 2015 году. Фото: Замир Усманов / Global Look Press
В 2017 году дело в России было прекращено из-за истечения срока давности преступлений. При этом суд Лондона вынес обвинительный приговор и заблокировал счета Кехмана на территории страны.
Брак с Идой Лоло
А вот в личной жизни бизнесмена, напротив, было все хорошо. В 2016 году Владимир Кехман вступил в церковный брак с известной светской львицей Идой Лоло.
Кстати, многие отмечают сходство Иды с голливудской актрисой Рене Зельвегер. И надо сказать, она пользовалась большой популярностью у мужчин и выходила замуж исключительно за богатых и влиятельных.
Например, в браке с известным кинобизнесменом Марко Лоло Ида прожила шесть лет.
А летом 2013 года дизайнер и ресторатор Алексей Киселев предложил Иде руку и сердце, подарив ей роскошное кольцо с бриллиантом.
25 января 2014 года Ида и Алексей поженились, устроив вечеринку в ресторане Jerom & Patrice для близких друзей.
А уже в 2016 году стало известно о венчании светской львицы с Владимиром Кехманом. И тут свои пять копеек снова вставила Ксения Собчак. Именно Собчак опубликовала в сети первое фото с венчания Кехмана и Лоло, иронично написав: "Прямо сейчас. В Питере!!! Ида Кехман и Владимир Лоло! Горько!!!"
Сходство жены Владимира Кехмана Иды с Рене Зельвегер очевидно. Фото: соцсети
Однако завистники намекают, что это был брак по расчету. По иронии судьбы на момент свадьбы финансовое положение Кехмана было крайне неустойчивым.
Как сообщали СМИ, он располагал лишь старинной иконой и запонками стоимостью 685 тысяч рублей.
Сорвал портрет Боякова и выгнал Бузову
Отдельно хочется сказать и о служении Владимира Абрамовича нашему искусству.
В 2007 году Владимир Кехман был назначен директором Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге.
В 2015 году Кехман также занял пост директора Новосибирского театра оперы и балета, оставшись при этом художественным руководителем Михайловского театра.
Владимир Кехман. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Но широкая общественность вновь заговорила о Владимире Абрамовиче в 2021 году, когда его назначили новым гендиректором МХАТ им. Горького. Тогда он как вихрь ворвался в медийное пространстве.
А в кулуарах обсуждали то, как он сорвал со стены фойе театра портрет предыдущего художественного руководителя, Эдуарда Боякова. Будто убрал неудачный спектакль из репертуара. И при этом еще обратился к Татьяне Дорониной, чье место ранее занял Бояков.
"Татьяна Васильевна, смотрите. Оп — и нет его!" — видео с такими словами Кехмана разошлось по всем соцсетям.
Кроме того, он отстранил Ольгу Бузову от участия в постановке "Чудесный грузин", отменив спектакль якобы из-за низких продаж.
Об этом решении Кехман уведомил актрису по SMS. Тогда Владимир Абрамович написал Ольге, что, мол, ничего личного, только бизнес. Билеты с вашим участием плохо продаются…
А вот как теперь будут продаваться билеты во МХАТ им. Горького — большой вопрос.
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