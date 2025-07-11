Богатства выгнавшего Бузову Кехмана: особняк за 12 миллионов долларов, запонки за 685 000 рублей и жена — "русская Рене Зельвегер"

Владимир Кехман. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Как Владимир Абрамович стал Банановым Королем и почему уже подвергался уголовному преследованию. Что известно о жене Кехмана. И причем здесь Ксения Собчак.

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Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман оказался в эпицентре внимания широкой общественности. Недавно в его подмосковный дом в Николино нагрянули с обыском силовики. Кехман как раз недавно вернулся из-за границы.

Затем предпринимателя доставили в Следственный комитет для дачи показаний.

Почему в доме Владимира Кехмана прошли обыски

Следователей заинтересовали контракты по реконструкции старой сцены МХАТа, которая велась в последние годы. Открытие театра для зрителей запланировано на осень 2025 года.

Изначально, по информации телеграм-канала Baza, директор театра проходил по делу в качестве свидетеля по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). При этом уголовное дело было возбуждено в отношении "неустановленных лиц".

Также ТАСС писал, что в ходе обысков в театре и по месту жительства Владимира Кехмана были изъяты документы, связанные с расследованием.

В кулуарах поговаривали, что в дальнейшем по результатам следственных действий процессуальный статус Кехмана может измениться.

И действительно, чуть позже ТАСС сообщил, что следствие предъявило обвинение в растрате директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману. Это информация из окружения информационного агентства.

Однако Владимира Абрамовича отпустили после допроса под подписку о невыезде.

"В дом Владимира Кехмана, расположенный в поселке Николино, пришли с обыском. Дом, приобретенный им два года назад за 12 миллионов долларов, был куплен в то время, когда Кехман находился в состоянии банкротства", — также сообщала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Возникает вопрос: откуда у Владимира Кехмана такие деньги? Обратимся к его биографии.

Банановый Король

С начала 1990-х годов Владимир Кехман начал заниматься поставками фруктов в Россию через свои компании "ОЛБИ-Джаз" и JFC (Joint Fruit Company). На пике своего бизнеса он контролировал 30% отечественного бананового рынка, за что и получил прозвище Банановый Король.

Однако вскоре Владимир Абрамович столкнулся с проблемами с законом. Его подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.

В 2010-х годах уголовное преследование Кехмана велось одновременно в России и Великобритании.

В 2012 году лондонский суд признал компанию бизнесмена банкротом, а его самого обвинили в мошенничестве с кредитами, полученными в Банке Москвы путем обмана и подделки документов.

Параллельно банкротство и уголовное преследование бизнесмена начались в России. Кредиторы предъявили Владимиру Абрамовичу претензии на сумму более 18 миллиардов рублей.

Владимир Кехман в 2015 году. Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В 2017 году дело в России было прекращено из-за истечения срока давности преступлений. При этом суд Лондона вынес обвинительный приговор и заблокировал счета Кехмана на территории страны.

Брак с Идой Лоло

А вот в личной жизни бизнесмена, напротив, было все хорошо. В 2016 году Владимир Кехман вступил в церковный брак с известной светской львицей Идой Лоло.

Кстати, многие отмечают сходство Иды с голливудской актрисой Рене Зельвегер. И надо сказать, она пользовалась большой популярностью у мужчин и выходила замуж исключительно за богатых и влиятельных.

Например, в браке с известным кинобизнесменом Марко Лоло Ида прожила шесть лет.

А летом 2013 года дизайнер и ресторатор Алексей Киселев предложил Иде руку и сердце, подарив ей роскошное кольцо с бриллиантом.

25 января 2014 года Ида и Алексей поженились, устроив вечеринку в ресторане Jerom & Patrice для близких друзей.

А уже в 2016 году стало известно о венчании светской львицы с Владимиром Кехманом. И тут свои пять копеек снова вставила Ксения Собчак. Именно Собчак опубликовала в сети первое фото с венчания Кехмана и Лоло, иронично написав: "Прямо сейчас. В Питере!!! Ида Кехман и Владимир Лоло! Горько!!!"

Сходство жены Владимира Кехмана Иды с Рене Зельвегер очевидно. Фото: соцсети

Однако завистники намекают, что это был брак по расчету. По иронии судьбы на момент свадьбы финансовое положение Кехмана было крайне неустойчивым.

Как сообщали СМИ, он располагал лишь старинной иконой и запонками стоимостью 685 тысяч рублей.

Сорвал портрет Боякова и выгнал Бузову

Отдельно хочется сказать и о служении Владимира Абрамовича нашему искусству.

В 2007 году Владимир Кехман был назначен директором Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге.

В 2015 году Кехман также занял пост директора Новосибирского театра оперы и балета, оставшись при этом художественным руководителем Михайловского театра.

Владимир Кехман. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Но широкая общественность вновь заговорила о Владимире Абрамовиче в 2021 году, когда его назначили новым гендиректором МХАТ им. Горького. Тогда он как вихрь ворвался в медийное пространстве.

А в кулуарах обсуждали то, как он сорвал со стены фойе театра портрет предыдущего художественного руководителя, Эдуарда Боякова. Будто убрал неудачный спектакль из репертуара. И при этом еще обратился к Татьяне Дорониной, чье место ранее занял Бояков.

"Татьяна Васильевна, смотрите. Оп — и нет его!" — видео с такими словами Кехмана разошлось по всем соцсетям.

Кроме того, он отстранил Ольгу Бузову от участия в постановке "Чудесный грузин", отменив спектакль якобы из-за низких продаж.

Об этом решении Кехман уведомил актрису по SMS. Тогда Владимир Абрамович написал Ольге, что, мол, ничего личного, только бизнес. Билеты с вашим участием плохо продаются…

А вот как теперь будут продаваться билеты во МХАТ им. Горького — большой вопрос.

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