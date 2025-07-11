Богатства выгнавшего Бузову Кехмана: особняк за 12 миллионов долларов, запонки за 685 000 рублей и жена — "русская Рене Зельвегер"

Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман оказался в эпицентре внимания широкой общественности. Недавно в его подмосковный дом в Николино нагрянули с обыском силовики. Кехман как раз недавно вернулся из-за границы.

Затем предпринимателя доставили в Следственный комитет для дачи показаний.

Почему в доме Владимира Кехмана прошли обыски

Следователей заинтересовали контракты по реконструкции старой сцены МХАТа, которая велась в последние годы. Открытие театра для зрителей запланировано на осень 2025 года.

Изначально, по информации телеграм-канала Baza , директор театра проходил по делу в качестве свидетеля по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). При этом уголовное дело было возбуждено в отношении "неустановленных лиц".

Также ТАСС писал, что в ходе обысков в театре и по месту жительства Владимира Кехмана были изъяты документы, связанные с расследованием.

В кулуарах поговаривали, что в дальнейшем по результатам следственных действий процессуальный статус Кехмана может измениться.

И действительно, чуть позже ТАСС сообщил, что следствие предъявило обвинение в растрате директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману. Это информация из окружения информационного агентства.

Однако Владимира Абрамовича отпустили после допроса под подписку о невыезде.

"В дом Владимира Кехмана, расположенный в поселке Николино, пришли с обыском. Дом, приобретенный им два года назад за 12 миллионов долларов, был куплен в то время, когда Кехман находился в состоянии банкротства", — также сообщала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Возникает вопрос: откуда у Владимира Кехмана такие деньги? Обратимся к его биографии.

Банановый Король

С начала 1990-х годов Владимир Кехман начал заниматься поставками фруктов в Россию через свои компании "ОЛБИ-Джаз" и JFC (Joint Fruit Company). На пике своего бизнеса он контролировал 30% отечественного бананового рынка, за что и получил прозвище Банановый Король.

Однако вскоре Владимир Абрамович столкнулся с проблемами с законом. Его подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.

В 2010-х годах уголовное преследование Кехмана велось одновременно в России и Великобритании.

В 2012 году лондонский суд признал компанию бизнесмена банкротом, а его самого обвинили в мошенничестве с кредитами, полученными в Банке Москвы путем обмана и подделки документов.

Параллельно банкротство и уголовное преследование бизнесмена начались в России. Кредиторы предъявили Владимиру Абрамовичу претензии на сумму более 18 миллиардов рублей.