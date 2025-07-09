К директору МХАТа Владимиру Кехману пришли с обыском

Владимир Кехман (директор МХАТ и художественный руководитель Михайловского театра, - Прим. ред.) арестован сразу после приезда в Россию. Он только что вернулся с отдыха. Как пишет "Фонтанка" , его подозревают в растрате крупных сумм денег. Также против Кехмана было возбуждено уголовное дело.

Расследование касается контрактов на ремонт старой сцены МХАТ стоимостью около миллиарда рублей (927 млн рублей, - Прим. ред.). Эти работы начались еще в 2024 году. Однако сейчас вопрос финансирования остается открытым, пишет mk.ru . Особенно учитывая обвинения, которые выдвинуты против Кехмана.

Его назначили директором МХАТ в 2021 году, сменив прежнего руководителя Татьяну Доронину. Ранее театр временно возглавлял Эдуард Бояков. Предприниматель также руководит Михайловским театром Петербурга. Именно он профинансировал реставрацию исторического здания и пригласил известных артистов.

При вступлении в должность директора МХАТа Кехман резко раскритиковал предшественника Эдуарда Боякова, обвинив его в разрушении традиций театра и привлечении Ольги Бузовой для участия в спектаклях на легендарной сцене.