Аскольд Запашный назвал главную ошибку истерзанного львом Олега Зубкова

Состояние директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова стабильное. Он находится в сознании и может общаться.
Зубков был транспортирован из Белогорской центральной районной больницы и проходит обследование в Симферополе. Об этом сообщает
Подробности Teleprogramma.org узнала у художественного руководителя Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщика и друга Олега Зубкова Аскольда Запашного.
По поводу здоровья Зубкова Запашный также отметил, что пострадавшего стабилизировали. И он поделился своим мнением об инциденте.
"Подтверждения слухам нет"
— Аскольд, а что вам известно о нападении львов на Олега Алексеевича?
— Информации крайне мало. И она противоречивая. Люди пытаются все интерпретировать по-своему. Говорят, что это те же самые львы, что растерзали помощницу Олега , что это львы из Мариуполя.
Но подтверждения этим слухам нет. Я думаю, что когда будет проведено официальное расследование и появится больше информации о его состоянии, можно будет что-то говорить.
"Любое нападение животных у нас, у профессионалов, считается ошибкой"
— Говорят, Олег Зубков входил ко львам без средств защиты. Это тоже домыслы?
— Это как раз не домыслы. Олег, по сути, гордился тем, что с одним тапочком бегает за львами. Но я ему неоднократно говорил, что это неправильно, что это до добра не доведет. Других слов я применять не хочу, потому что мы с Олегом дружим.
Но каждый специалист поступает так, как он считает нужным. Учитывая, что у Олега богатый опыт общения с животными, и то, как часто он заходит в клетку, происходит немного происшествий….
Но раз произошел такой трагический случай, значит, он все равно ошибается. Потому что любое нападение животных, у нас, у профессионалов считается ошибкой.
Олег Зубков со львенком. Фото: соцсети
Справка
Во время кормления львов в крымском парке "Тайган" произошел инцидент, в результате которого пострадал директор парка Олег Зубков. Как обычно, он вошел в вольер, чтобы покормить хищников мясом.
Неожиданно на Зубкова напали несколько львов. Один из зверей нанес ему серьезные ранения. Повредил трахею, шею и, возможно, легкое, сообщает телеграм-канал Mash.
Спасти Зубкова из пасти льва удалось его пресс-секретарю Татьяне Алексагиной и посетителю парка Алексею.
Когда хищник напал на мужчину, Алексагина попыталась отогнать зверя на электрокаре. Но это не сработало. Лев обошел машину и снова вцепился в шею директора. Татьяна Алексагина, вооружившись ведром и совком, вступила в схватку с животным и смогла его оттащить.
Посетитель парка Алексей не раздумывая спрыгнул в вольер и вынес истекающего кровью Олега Алексеевича к машине.
Это уже не первый случай нападения хищников в сафари-парке "Тайган". В октябре прошлого года погибла опытная сотрудница парка Леокадия Перевалова.
Во время уборки в вольере со львами она не убедилась в безопасности "коридора", по которому могли передвигаться хищники. Это и привело к трагедии.
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