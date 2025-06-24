Аскольд Запашный назвал главную ошибку истерзанного львом Олега Зубкова

Состояние директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова стабильное. Он находится в сознании и может общаться.

Зубков был транспортирован из Белогорской центральной районной больницы и проходит обследование в Симферополе. Об этом сообщает РИА новости .

Подробности Teleprogramma.org узнала у художественного руководителя Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщика и друга Олега Зубкова Аскольда Запашного.

По поводу здоровья Зубкова Запашный также отметил, что пострадавшего стабилизировали. И он поделился своим мнением об инциденте.

"Подтверждения слухам нет"

— Аскольд, а что вам известно о нападении львов на Олега Алексеевича?

— Информации крайне мало. И она противоречивая. Люди пытаются все интерпретировать по-своему. Говорят, что это те же самые львы, что растерзали помощницу Олега , что это львы из Мариуполя.

Но подтверждения этим слухам нет. Я думаю, что когда будет проведено официальное расследование и появится больше информации о его состоянии, можно будет что-то говорить.

"Любое нападение животных у нас, у профессионалов, считается ошибкой"

— Говорят, Олег Зубков входил ко львам без средств защиты. Это тоже домыслы?

— Это как раз не домыслы. Олег, по сути, гордился тем, что с одним тапочком бегает за львами. Но я ему неоднократно говорил, что это неправильно, что это до добра не доведет. Других слов я применять не хочу, потому что мы с Олегом дружим.

Но каждый специалист поступает так, как он считает нужным. Учитывая, что у Олега богатый опыт общения с животными, и то, как часто он заходит в клетку, происходит немного происшествий….

Но раз произошел такой трагический случай, значит, он все равно ошибается. Потому что любое нападение животных, у нас, у профессионалов считается ошибкой.