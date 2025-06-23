Как Олег Зубков стал Человеком-львом: продал квартиру, чтобы основать зоопарк, отгонял львов тапком
Олег Зубков. Фото: соцсети
Кто спас директора парка "Тайган" от разъяренных хищников. Как Олег Алексеевич продал квартиру ради открытия зоопарка. И какие еще инциденты происходили в парке "Тайган".
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Человек-лев Олег Зубков сам стал жертвой нападения хищников.
Инцидент произошел в крымском парке “Тайган” во время кормления львов. Олег Зубков, директор парка, как обычно, вошел в вольер, чтобы покормить хищников мясом.
Что случилось в парке "Тайган"
Однако несколько львов неожиданно напали на него. Один из хищников нанес Олегу Алексеевичу серьезные травмы, повредив трахею, шею и, возможно, легкое.
Как сообщает телеграм-канал Mash, спасти Зубкова из пасти льва удалось его пресс-секретарю Татьяне Алексагиной и посетителю парка Алексею.
Когда лев напал на Зубкова, Алексагина попыталась отогнать зверя на электрокаре, но это не помогло. Лев обошел машину и снова вцепился в шею директора. Пресс-секретарь, вооружившись ведром и совком, вступила с животным в схватку и смогла его отогнать.
На помощь пришел посетитель парка Алексей, который не раздумывая спрыгнул в вольер. Он вынес истекающего кровью Олега Алексеевича к машине.
Сейчас Олег Зубков по-прежнему находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Транспортировку из больницы Белогорска в симферопольскую больницу врачи откладывают. Врачи не исключают, что потребуется еще одна операция.
Как Олег Зубков отгонял львов тапком
В соцсетях люди желают Олегу Алексеевичу здоровья.
Олег Зубков стал звездой Интернета и любимцев журналистов после случайно снятого видео. В нем он отогнал стаю львиц от молодой самки... с помощью тапка. После просмотра ролика становится понятно, почему этого мужчину называют Человеком-львом.
Еще одним впечатляющим номером является его фотосессия верхом на льве. Несмотря на смертельную опасность трюка, Зубков шел на него… И приводил в восторг зрителей парка и журналистов. При этом про тапок Зубков не забывал.
Однажды Олег Алексеевич рассказал представителям СМИ, как львы "короновали" его.
После очередной схватки за лидерство хищники ранили вожака прайда Лорда. И Зубкову пришлось оказывать животному первую помощь.
“Он говорил мне, что ему плохо”, — переводил Олег Алексеевич журналистам Пятого канала, имитируя львиный рык “воу-воу-воу-воу-воу”.
“Он говорил, что дрался, но их больше, и они молодые и наглые”, — добавлял дрессировщик.
Как Олег Зубков основал свои зоопарки
Интересно, что Олег Зубков не имеет специального образования для работы с хищниками. Однако его смелость вполне объяснима — он окончил военное училище. А там случайных людей нет.
Потом мужчина трудился экономистом, а затем в частной компании.
Кстати, первыми животными, с которыми начал работать Олег Зубков, были не львы.
В середине 90-х годов семья Зубковых приобрела небольшой зооуголок, где содержались як, павлины, белки и другие животные. Но звездой места считался бурый медведь, пишут "Аргументы и факты".
Олег Зубков с медвежонком. Фото: телеканал "Россия"
Чтобы приобрести этот зооуголок, Олег Алексеевич продал свою квартиру. Назвал это место "Сказкой". Постепенно там расширялась территория, увеличивалось количество животных. И Зубков сумел найти подход к каждому из них.
Рядом с ним ручной становилась даже гиена. В зоопарке "Сказка" она была одной из его любимиц.
Олег Алексеевич выгуливал ее после закрытия зоопарка для посетителей. И нередко животное отдыхало в его рабочем кабинете.
Зоопарк "Сказка" и сафари-парк "Тайган" регулярно принимали животных, попавших в беду: изъятых из нелегальных зооуголков, у уличных фотографов-живодеров, а также найденных больными или ранеными.
Показателен случай, когда Олег Зубков, став депутатом Верховного Совета Крыма в 2006 году, развернулся с полдороги. Нужно было помочь сбитому олененку и отвезти его к ветеринару.
А еще Олег Зубков привык к трудностям и препятствиям, которые чинили ему конкуренты. Некоторые люди пытались "отжать" стоянку возле зоопарка, что сулило крупные доходы.
В 2009 году, после неудачной попытки "отжима", противники отомстили, отравив редких животных Зубкова. Погибли пумы, гималайский медведь, лев и знаменитый шимпанзе Чарли. У клетки Чарлика висела шуточная табличка о том, что его научили плеваться дети из "Артека".
Олег Зубков со львенком. Фото: соцсети
Что случалось в парке "Тайган"
В сафари-парке "Тайган" случались различные происшествия, связанные с посетителями. В 2018 году лев укусил туристку во время фотосессии.
Год спустя мальчик, залезший на скульптуру, повредил себе ногу, когда та упала. При этом взрослые, находившиеся рядом, не предприняли никаких действий.
Осенью 2021 года произошел случай, когда ребенок лишился части пальца. Семья мальчика утверждала, что это было "нападение хищника". Хотя у тигра не было бы возможности это сделать, если бы молодая мать не перенесла ребенка через ограждение.
Ради фото она подошла с ним к вольеру. И ребенок просунул палец внутрь. Олег Зубков был осужден по этому делу. Но в 2022 году семья отказалась от своих претензий.
В прошлом году произошла еще одна страшная трагедия: погибла опытная сотрудница Леокадия Перевалова. Она вошла в вольер со львами для уборки, но не закрыла "коридор", по которому хищники могли перемещаться. Звери нанесли ей смертельные ранения.
Говорят, Олег Зубков очень хорошо относится к своим сотрудникам. Но усыплять напавших на женщину львов он не позволил. Сказал, что львы ошибок не прощают. Теперь хищники напали на него самого.