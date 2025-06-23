Как Олег Зубков стал Человеком-львом: продал квартиру, чтобы основать зоопарк, отгонял львов тапком

Человек-лев Олег Зубков сам стал жертвой нападения хищников.

Инцидент произошел в крымском парке “Тайган” во время кормления львов. Олег Зубков, директор парка, как обычно, вошел в вольер, чтобы покормить хищников мясом.

Что случилось в парке "Тайган"

Однако несколько львов неожиданно напали на него. Один из хищников нанес Олегу Алексеевичу серьезные травмы, повредив трахею, шею и, возможно, легкое.

Как сообщает телеграм-канал Mash , спасти Зубкова из пасти льва удалось его пресс-секретарю Татьяне Алексагиной и посетителю парка Алексею.

Когда лев напал на Зубкова, Алексагина попыталась отогнать зверя на электрокаре, но это не помогло. Лев обошел машину и снова вцепился в шею директора. Пресс-секретарь, вооружившись ведром и совком, вступила с животным в схватку и смогла его отогнать.

На помощь пришел посетитель парка Алексей, который не раздумывая спрыгнул в вольер. Он вынес истекающего кровью Олега Алексеевича к машине.

Сейчас Олег Зубков по-прежнему находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Транспортировку из больницы Белогорска в симферопольскую больницу врачи откладывают. Врачи не исключают, что потребуется еще одна операция.

Как Олег Зубков отгонял львов тапком

В соцсетях люди желают Олегу Алексеевичу здоровья.

Олег Зубков стал звездой Интернета и любимцев журналистов после случайно снятого видео. В нем он отогнал стаю львиц от молодой самки... с помощью тапка. После просмотра ролика становится понятно, почему этого мужчину называют Человеком-львом.

Еще одним впечатляющим номером является его фотосессия верхом на льве. Несмотря на смертельную опасность трюка, Зубков шел на него… И приводил в восторг зрителей парка и журналистов. При этом про тапок Зубков не забывал.

Однажды Олег Алексеевич рассказал представителям СМИ, как львы "короновали" его.

После очередной схватки за лидерство хищники ранили вожака прайда Лорда. И Зубкову пришлось оказывать животному первую помощь.

“Он говорил мне, что ему плохо”, — переводил Олег Алексеевич журналистам Пятого канала , имитируя львиный рык “воу-воу-воу-воу-воу”. “Он говорил, что дрался, но их больше, и они молодые и наглые”, — добавлял дрессировщик.

Как Олег Зубков основал свои зоопарки

Интересно, что Олег Зубков не имеет специального образования для работы с хищниками. Однако его смелость вполне объяснима — он окончил военное училище. А там случайных людей нет.

Потом мужчина трудился экономистом, а затем в частной компании.

Кстати, первыми животными, с которыми начал работать Олег Зубков, были не львы.