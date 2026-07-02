Алла Пугачева сейчас: перенесла две операции на сердце, ходит с тросточкой, отправила детей в Лондон

В последнее время поклонники все сильнее беспокоятся о состоянии Аллы Пугачевой. Как выяснилось, около полугода назад артистка перенесла две операции на сердце в одной из европейских больниц. Вмешательство прошло удачно, однако не обошлось без последствий.
Что известно о здоровье Пугачевой
По данным Telegram-канала Mash, организм певицы больше не справляется с привычными нагрузками: появилась одышка, боли в грудной клетке. А любые выступления теперь представляют серьезную угрозу для ее здоровья.
Кстати, сердечно-сосудистые заболевания беспокоят Пугачеву уже много лет. В 2006, 2008 и 2010 годах ей делали операции по стентированию, а к 2012 году количество стентов достигло восьми.
Кроме того, у артистки диагностирован диабет. Она находится в группе высокого сердечно-сосудистого риска и уже двадцать лет наблюдается у кардиологов.
После недавней операции врачи настоятельно посоветовали Пугачевой завершить карьеру. Они предупредили, что даже небольшое сценическое напряжение способно ухудшить ее самочувствие. Алла Борисовна решила последовать этим рекомендациям.
Артистка отказалась от нескольких концертов, включая предложение выступить в Таиланде за 2 миллиона долларов и частное мероприятие за 500 тысяч долларов.
Певица, на протяжении более чем пятидесяти лет собиравшая полные стадионы, окончательно прекратила концертную деятельность. Тем более, ранее Алла Пугачева уже говорила, что из-за проблем с сердцем она не может ездить на гастроли.
После отъезда из России в 2022 году Пугачева сначала поселилась в Израиле, где ежегодно проходила обследования в частных клиниках еще во время отдыха. Однако из-за жаркого климата певица вместе с семьей переехала на Кипр, где у них уже давно был дом в Лимасоле.
Алла Пугачева с подругой. Фото: соцсети
К тому же в свои 76 лет певица уже не может обходиться без трости. Артроз доставляет ей серьезный дискомфорт, и даже на коротких прогулках по Лимасолу ей приходится опираться на палочку.
Трость стала частью образа Аллы Борисовны. Недавно она даже фотографировалась с ней на дне рождении подруги.
Как сейчас живет семья Аллы Пугачевой
А что же муж и дети?
В начале 2025 года появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин* планируют отправить двенадцатилетних двойняшек Лизу и Гарри учиться в Англию.
Сообщается, что супруги остались недовольны кипрской системой образования и остановили выбор на одной из лондонских школ.
Дети приезжают к родителям лишь на каникулы, а все остальное время певица проводит в Лимасоле одна, поскольку Галкин* часто находится в разъездах с выступлениями.
При этом Алла Борисовна нередко сопровождает мужа-юмориста в его рабочих поездках. Ее не раз видели на концертах Максима* в Израиле, Латвии и на Кипре.
Алла Пугачева с семьей. Фото: соцсети
Сама Пугачева давно не выходит на сцену, однако весной прошлого года выпустила две песни: «Мама» и «Поцелуй войны». Текст для первой из них она написала сама.
А еще Пугачева и Галкин* поддерживают своих известных коллег во время гастролей.
Так, супруги побывали на концерте Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве и на выступлении группы «Би-2» в том же городе.
А в начале апреля прошлого года Алла Борисовна посетила премьеру нового спектакля Данилы Козловского, которая прошла в Лимасоле, где ныне живет звездная семья. Фото с актером певица выложила в соцсетях, поздравив его с успехом.
Сейчас пришло такое время, когда Алла Пугачева все больше радуется успехам коллег по сцене, нежели собственным творческим победам.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).
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