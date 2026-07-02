Алла Пугачева сейчас: перенесла две операции на сердце, ходит с тросточкой, отправила детей в Лондон

В последнее время поклонники все сильнее беспокоятся о состоянии Аллы Пугачевой. Как выяснилось, около полугода назад артистка перенесла две операции на сердце в одной из европейских больниц. Вмешательство прошло удачно, однако не обошлось без последствий.

Что известно о здоровье Пугачевой

По данным Telegram-канала Mash, организм певицы больше не справляется с привычными нагрузками: появилась одышка, боли в грудной клетке. А любые выступления теперь представляют серьезную угрозу для ее здоровья.

Кстати, сердечно-сосудистые заболевания беспокоят Пугачеву уже много лет. В 2006, 2008 и 2010 годах ей делали операции по стентированию, а к 2012 году количество стентов достигло восьми.

Кроме того, у артистки диагностирован диабет. Она находится в группе высокого сердечно-сосудистого риска и уже двадцать лет наблюдается у кардиологов.

После недавней операции врачи настоятельно посоветовали Пугачевой завершить карьеру. Они предупредили, что даже небольшое сценическое напряжение способно ухудшить ее самочувствие. Алла Борисовна решила последовать этим рекомендациям.

Артистка отказалась от нескольких концертов, включая предложение выступить в Таиланде за 2 миллиона долларов и частное мероприятие за 500 тысяч долларов.

Певица, на протяжении более чем пятидесяти лет собиравшая полные стадионы, окончательно прекратила концертную деятельность. Тем более, ранее Алла Пугачева уже говорила, что из-за проблем с сердцем она не может ездить на гастроли.

После отъезда из России в 2022 году Пугачева сначала поселилась в Израиле, где ежегодно проходила обследования в частных клиниках еще во время отдыха. Однако из-за жаркого климата певица вместе с семьей переехала на Кипр, где у них уже давно был дом в Лимасоле.