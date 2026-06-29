Алла Пугачева пережила две операции на сердце и ушла из-за этого со сцены

76-летняя артистка Алла Пугачева больше не может выступать из-за проблем с сердцем — в последние годы она перенесла несколько хирургических вмешательств, после которых организм перестал выдерживать концертные нагрузки.

По данным Telegram-канала Mash, около полугода назад примадонна лежала в европейской клинике, где ей делали операции на сердце. Врачи рекомендовали ей поберечь здоровье и уйти на заслуженную пенсию.

Сейчас Пугачеву мучают одышка и боли в груди, а риск ухудшения состояния при любом публичном выступлении слишком велик.

Из-за этого певица отказывается от выступлений даже за очень большие деньги. Она не стала участвовать в концерте в Таиланде, где ей предлагали 2 миллиона долларов, и отменила частное мероприятие за 500 тысяч долларов.

Проблемы с сердцем у Пугачевой начались много лет назад. В разные годы ей делали операции по стентированию сосудов — в 2006, 2008 и 2010 годах врачи восстанавливали кровоток и устанавливали стенты, чтобы поддерживать работу сердца. Но с возрастом переносить тяжелые нагрузки стало все сложнее.

В марте 2025 года артистка официально объявила о завершении карьеры на прощании с концертным залом «Россия», где прошел ее последний концерт. Она сказала, что благодарна публике за все, но петь в прежнем режиме больше не может.

Сейчас Алла Пугачева живет за границей и практически не появляется на публике. Иногда ее замечают на прогулках в Латвии или Израиле, но о возвращении на сцену речь уже не идет.