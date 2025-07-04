Алена Кравец о дочках Виторганов: "Капризные, балованные, могут легко впадать в истерику"

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Global Look Press

Светская дива подтвердила, что Этель и Клара не отличаются легким характером. Она уверена, что теперь найти няню Ирине Млодик и Эммануилу Виторгану будет очень сложно.

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В Сети продолжают обсуждать порядки, царящие в семье Виторганов. Недавно Эммануил Виторган и Ирина Млодик опубликовали объявление, что ищут няню.

Помощница, которая будет смотреть за дочками пары Этель и Кларой, нужна им на период отдыха в Юрмале. Там звездные супруги обычно проводят лето.

Что произошло в семье Виторганов

На призыв в своих соцсетях откликнулась некая Николь Кононова. Оказалось, что женщина работала в этом семействе прошлым летом. И дала напутствие потенциальным няням Виторганов. Мол, не связывайтесь с этой семьей.

Николь пожаловалась на то, что дети у Ирины Млодик и Эммануила Виторгана совершенно неуправляемые, что способны закатить истерику на ровном месте. А еще они позволяли себе бросать девушке в лицо нижнее белье со словами: "Подберешь". Такие подробности экс-няня сообщила у себя в соцсетях.

Помимо этого, Кононову нагружали дополнительными обязанностями по уборке дома. По словам Николь, Виторганы отчитывали ее за каждый шаг: не там повешенные полотенца, йогурт, поставленный рядом с колбасой в холодильнике, сметану в супе и так далее.

Алена Кравец: С девочками тяжело справиться

Прокомментировать ситуацию Teleprogramma.org попросила певицу и актрису, светскую диву Алену Кравец.

Алена Кравец. Фото: из личного архива Алены

"Я хорошо знаю семью Виторганов и их гиперактивных дочерей — семилетнюю Этель и Клару, которой скоро шесть. Я видела их и знаю от коллег, что девочки капризные, балованные, непоседливые, могут легко впадать в истерику. Поэтому вполне допускаю, что их поведение могло смутить няню и вынудить на подобные откровения, — пояснила Алена.

— Хотя обычно выносить на обсуждение жизнь своих работодателей не принято. Поэтому я подписываю со всем своим персоналом обязанность о неразглашении.

Если вернуться к Виторганам, то знаю, что с девочками тяжело справиться. Недавно видела объявление, что семья ищет няню с проживанием на два месяца в их юрмальский дом".

— Думаете, теперь найдут?

— Думаю, там уже все знают, какие непростые дети у актера, как с ними сложно. Поэтому найти человека будет трудно. Особенно после откровений няни, которая у этой семьи работала.

— А как вы сами выстраиваете отношения со своими сотрудниками?

— Что же до моих помощников, то, увы, найти приличных очень непросто. Чего стоит ситуация с водителем, которого все не могу найти.

Но у меня четко прописаны должностные обязанности. У меня нет маленьких и капризных детей, поэтому мне проще.

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