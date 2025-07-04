Алена Кравец о дочках Виторганов: "Капризные, балованные, могут легко впадать в истерику"

В Сети продолжают обсуждать порядки, царящие в семье Виторганов. Недавно Эммануил Виторган и Ирина Млодик опубликовали объявление, что ищут няню.

Помощница, которая будет смотреть за дочками пары Этель и Кларой, нужна им на период отдыха в Юрмале. Там звездные супруги обычно проводят лето.



Что произошло в семье Виторганов

На призыв в своих соцсетях откликнулась некая Николь Кононова. Оказалось, что женщина работала в этом семействе прошлым летом. И дала напутствие потенциальным няням Виторганов. Мол, не связывайтесь с этой семьей.

Николь пожаловалась на то, что дети у Ирины Млодик и Эммануила Виторгана совершенно неуправляемые, что способны закатить истерику на ровном месте. А еще они позволяли себе бросать девушке в лицо нижнее белье со словами: "Подберешь". Такие подробности экс-няня сообщила у себя в соцсетях.

Помимо этого, Кононову нагружали дополнительными обязанностями по уборке дома. По словам Николь, Виторганы отчитывали ее за каждый шаг: не там повешенные полотенца, йогурт, поставленный рядом с колбасой в холодильнике, сметану в супе и так далее.

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Прокомментировать ситуацию Teleprogramma.org попросила певицу и актрису, светскую диву Алену Кравец.