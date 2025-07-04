Никас Сафронов о скандальной няне Виторганов: "Не станет популярной, как Моника Левински, но три минуты грязной славы получит"

Скандал в благородном семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик! Бывшая няня их дочек Этель и Клары — Николь Кононова — пожаловалась на ужасные условия, царящие в их доме.
Что случилось с няней Виторганов
Все началось с того, что Виторганы поместили очередное объявление о поиске новой Мэри Поппинс. На него отреагировала Николь Кононова, которая работала в их семье в Юрмале прошлым летом. Она дала негативную характеристику звездной паре и их дочерям.
По словам Кононовой, дети у Виторганов непослушные настолько, что бросали ей в лицо нижнее белье со словами: "Подберешь". И вообще, устраивали чуть ли ежедневные истерики, которые могли длиться часами.
Впрочем, как уверяет женщина, родители тоже оказались не лыком шиты. Эммануил Виторган и Ирина Млодик взвалили на нее дополнительные обязанности домработницы. Причем любая провинность каралась очень сурово.
"Меня унижали из-за 'неправильно висящих полотенец' 'сметаны в супе', за то, что 'йогурт стоял рядом с колбасой', за то, что 'дети ели одно и то же дважды'... Я должна была убирать дом, хотя я была няней, и убирать дом не входило в мои обязанности. Постоянные упреки и насмешки стали частью моей повседневной жизни", — написала Николь Кононова в своих соцсетях.
Кроме того, Кононова обвинила Ирину в меркантильности. По словам женщины, ей не хотели выплачивать долг за походы детей в кино и другие развлечения.
Когда-то Эдуард Лимонов работал помощников по дому у одного миллионера. Опыт писателя лег в основу его романа "История его слуги".
Виторганы — милейшие люди
Николь Кононова не писатель и ограничилась только постом в соцсетях. Но она может получить свои три минуты грязной славы на телевидении.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Global Look Press
По крайней мере, в этом уверен известный художник Никас Сафронов. Он знает семейство Виторганов уже много лет и характеризует их только с положительной стороны. По словам Никаса Степановича, Эммануил Виторган и Ирина Млодик — очень порядочные люди.
"Они устраивают вечеринки, куда я хожу долгие годы. Но сказать, что Ирина или Эммануил Виторган — узурпаторы, я не могу. Это милейшие люди. Для меня во всяком случае", — поясняет Никас Сафронов.
"Я осуждаю няню как человек, который сам нанимает помощников по дому"
— А как бы вы прокомментировали слова Николь Кононовой?
— Я не в курсе конкретно этой истории. Но дети есть дети. Они всегда шумные. Тем более необычные дети, рожденные от суррогатной матери.
Но человек, который берется за работу, все-таки должен соблюдать какую-то профессиональную этику. Если тебя кидают, уйди на второй день. Зачем выносить сор из избы?
Со своими помощниками я подписываю контракт. Это помощники по дому, реставратор, помощник по компьютеру, садовник. С ними заключается договор о неразглашении.
Хожу ли я по дому голый, выгляжу усталым, замученным, сотрудники должны держать язык за зубами. Это как клятва священника, данная Богу.
Одно дело, когда, например, женщину подвергают какому-то насилию. Это судебная история. А если речь идет о неправильно повешенных полотенцах, это уже другое дело.
— Сталкивались ли вы когда-нибудь с недобросовестными работниками?
— Я уволил женщину, которая распускала обо мне разные слухи. Мол, брат Никаса пришел не совсем трезвый или высморкался не туда. Конечно, эта женщина не хотела терять работу. Но я понял, что у нее язык без костей.
Служащие должны быть преданные — хоть на месяц, хоть на год, хоть на пять лет. Если вам не нравится начальник или обстановка, вы не должны говорить: "Я буду шантажировать, или я отомщу". Не нравится — уйди.
И таких людей (которые уходят молча) ценят за порядочность. Земля круглая, и все равно все возвращается на круги своя. Поэтому не надо плевать в колодец, откуда ты когда-то пил воду. Иначе придется напиться.
Я не знаю конкретно этой истории. Но я осуждаю эту няню как человек, который сам нанимает помощников по дому.
Когда мои сотрудники работают хорошо и перевыполняют план, я им даю повышенные премии. У меня работает секретарь уже 24 года. Помощница по дому — тихая женщина-таджичка — уже 13 лет.
А вот помощники по компьютеру, молодые ребята, приходят и уходят. Им хочется работать на удаленке, загорать, встречаться с девушками. Но когда они обращаются по какому-то вопросу, я помогаю им как членам семьи, как помогал бы сестре, брату и так далее.
Вот, например, у моего компьютерщика заболела мама и он попросил отпуск. Мне, конечно, неудобно без них, я теряюсь, когда их нет. Но у людей свои планы. Поэтому я спрашиваю: "Когда кто уходит? Я буду стараться подстроиться под вас".
У меня есть такой девиз, который используют самураи: "Если мучаешься между жизнью и смертью, умри". То есть, если ты мучаешься, уйди.
Никас Сафронов. Фото: Global Look Press
"Вот это такие Шариковы"
— Как вы думаете, как дальше будет действовать Николь Кононова?
— Что касается той няни, то дальше будет хуже. Потом будет телевидение. Она станет популярной. Конечно, не такой, как Моника Левински, но свои три минуты грязной славы получит.
Она говорит грязь о своих хозяевах, которые нанимали ее за деньги. Эта женщина же не альтруист, не работала за бесплатно. Значит, ее все устраивало.
Говорить гадости о своих начальниках — это самое низшее, что может быть. Вспомните, как в "Собачьем сердце" профессор Преображенский ругался на Шарикова, что зря его создал. В итоге он вернул его в первоначальное состояние. Вот это такие Шариковы…
Как бы я принимал такого человека к себе, зная, что у нее такая биография. Другое дело, если бы эту женщину оклеветали. Тут можно было бы подумать…
Но когда она сама говорит, как все плохо… Любой нормальный человек не возьмет такого сотрудника на работу.
Да, она неправильно повесила полотенце, или дети шумные... Но вот в этой семье такая строгость!
А в другой семье — мусульмане, а ты православный, а в третьей — буддисты, а ты – атеист. На Востоке нельзя носить короткие юбки или целоваться в метро, а на Севере можно.
Как в каждой стране есть свои законы, так и в каждой семье есть свои условия, которые ты должен соблюдать. Ты пришел в монастырь, и нужно следовать его уставам!
Справка
Никас Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. Советский и российский художник. Наиболее известен благодаря серии психологических портретов известных личностей и политиков, включая ряд президентов бывших республик СССР.
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