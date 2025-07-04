Никас Сафронов о скандальной няне Виторганов: "Не станет популярной, как Моника Левински, но три минуты грязной славы получит"

По крайней мере, в этом уверен известный художник Никас Сафронов. Он знает семейство Виторганов уже много лет и характеризует их только с положительной стороны. По словам Никаса Степановича, Эммануил Виторган и Ирина Млодик — очень порядочные люди.

"Они устраивают вечеринки, куда я хожу долгие годы. Но сказать, что Ирина или Эммануил Виторган — узурпаторы, я не могу. Это милейшие люди. Для меня во всяком случае", — поясняет Никас Сафронов.

"Я осуждаю няню как человек, который сам нанимает помощников по дому"

— А как бы вы прокомментировали слова Николь Кононовой?

— Я не в курсе конкретно этой истории. Но дети есть дети. Они всегда шумные. Тем более необычные дети, рожденные от суррогатной матери.

Но человек, который берется за работу, все-таки должен соблюдать какую-то профессиональную этику. Если тебя кидают, уйди на второй день. Зачем выносить сор из избы?

Со своими помощниками я подписываю контракт. Это помощники по дому, реставратор, помощник по компьютеру, садовник. С ними заключается договор о неразглашении.

Хожу ли я по дому голый, выгляжу усталым, замученным, сотрудники должны держать язык за зубами. Это как клятва священника, данная Богу.

Одно дело, когда, например, женщину подвергают какому-то насилию. Это судебная история. А если речь идет о неправильно повешенных полотенцах, это уже другое дело.

— Сталкивались ли вы когда-нибудь с недобросовестными работниками?

— Я уволил женщину, которая распускала обо мне разные слухи. Мол, брат Никаса пришел не совсем трезвый или высморкался не туда. Конечно, эта женщина не хотела терять работу. Но я понял, что у нее язык без костей.

Служащие должны быть преданные — хоть на месяц, хоть на год, хоть на пять лет. Если вам не нравится начальник или обстановка, вы не должны говорить: "Я буду шантажировать, или я отомщу". Не нравится — уйди.

И таких людей (которые уходят молча) ценят за порядочность. Земля круглая, и все равно все возвращается на круги своя. Поэтому не надо плевать в колодец, откуда ты когда-то пил воду. Иначе придется напиться.

Я не знаю конкретно этой истории. Но я осуждаю эту няню как человек, который сам нанимает помощников по дому.

Когда мои сотрудники работают хорошо и перевыполняют план, я им даю повышенные премии. У меня работает секретарь уже 24 года. Помощница по дому — тихая женщина-таджичка — уже 13 лет.

А вот помощники по компьютеру, молодые ребята, приходят и уходят. Им хочется работать на удаленке, загорать, встречаться с девушками. Но когда они обращаются по какому-то вопросу, я помогаю им как членам семьи, как помогал бы сестре, брату и так далее.

Вот, например, у моего компьютерщика заболела мама и он попросил отпуск. Мне, конечно, неудобно без них, я теряюсь, когда их нет. Но у людей свои планы. Поэтому я спрашиваю: "Когда кто уходит? Я буду стараться подстроиться под вас".

У меня есть такой девиз, который используют самураи: "Если мучаешься между жизнью и смертью, умри". То есть, если ты мучаешься, уйди.