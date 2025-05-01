Александр Буйнов поделился планами на майские праздники

Александр Буйнов отметит майские праздники в кругу родных и друзей. Об этом он рассказал корреспонденту Telerogramma.org на красной дорожке премии «Женщина года» по версии журнала FB.
«Поем военные песни»
«Скорее всего, мы будем дома, придут друзья. А 9 Мая у нас есть традиция — мы собираемся у кого-то. У меня отец воевал, у кого-то — дед. И поем военные песни. Все как у всех. Я думаю, ничего нового», — отметил артист в разговоре с нашим изданием.
«Я сказал: «Алена, у меня для тебя небольшой подарок»
— Какой, на ваш взгляд, должна быть женщина года? — поинтересовались представители СМИ.
— Мне странно говорить об этом. Это же не «мисс Россия или Москва». Но она должна быть красива, интересна, с одухотворенным лицом, должна любить поэзию.
А вообще, такая дама ничего не должна. Она просто обыкновенная женщина, которой присудят первый приз, если увидят, что это достойный человек.
Александр Буйнов. Фото: Global Look Press
— У вашей жены Алены скоро день рождения. Что планируете ей подарить?
— Вы знаете, честно, у нас как-то не принято дарить подарки, кроме тех моментов, когда я в чем-то очень сильно виноват. Однажды мы разругались так, что чуть ли не оказались на грани развода.
И одна подружка сказала: «Ожерелье из шикарного жемчуга». Тогда это было модно, как и сейчас.
Я помню, в шатре собралось человек 150, и я сказал: «Алена, у меня для тебя небольшой подарок». А она такая стояла гордая, типа, я с тобой не разговариваю. Я достал жемчужное ожерелье. Все зааплодировали. Жена повернулась ко мне, обняла меня и сказала: «Сволочь».
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