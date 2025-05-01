Александр Буйнов поделился планами на майские праздники

Александр Буйнов отметит майские праздники в кругу родных и друзей. Об этом он рассказал корреспонденту Telerogramma.org на красной дорожке премии «Женщина года» по версии журнала FB.

«Поем военные песни»

«Скорее всего, мы будем дома, придут друзья. А 9 Мая у нас есть традиция — мы собираемся у кого-то. У меня отец воевал, у кого-то — дед. И поем военные песни. Все как у всех. Я думаю, ничего нового», — отметил артист в разговоре с нашим изданием.

«Я сказал: «Алена, у меня для тебя небольшой подарок»

— Какой, на ваш взгляд, должна быть женщина года? — поинтересовались представители СМИ.

— Мне странно говорить об этом. Это же не «мисс Россия или Москва». Но она должна быть красива, интересна, с одухотворенным лицом, должна любить поэзию.

А вообще, такая дама ничего не должна. Она просто обыкновенная женщина, которой присудят первый приз, если увидят, что это достойный человек.