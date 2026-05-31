5 млн у Милославской, 9 млн у Прилучного, 50 млн у Овечкина: бюджеты звездных свадеб

В разгаре сезон свадеб. Недавно вышла замуж актриса Стася Милославская - торжество было камерным, но красивым. «Телепрограмма» приценилась, сколько придется потратить, чтобы устроить такой же праздник. Также мы вспомнили, сколько тратили звезды за последние десять лет на свадьбы, которые потом обсуждала вся страна.

2026: от 5 млн руб.

31-летняя актриса Стася Милославская зарегистрировала отношения с 23-летним футболистом ЦСКА Егором Ушаковым. Заметим, что контракт с ЦСКА у Ушакова заканчивается летом 2026 года, а последние два года он не играет из-за травмы. Милославская активно снимается, она востребованная и высокооплачиваемая артистка, публика в соцсетях помнит ее по громкому и долгому роману с коллегой Сашей Петровым, который затем ушел к другой. А теперь и Стася выбрала суженого и начала новую счастливую главу своей жизни. После загса пара пригласила родню и друзей на шикарную вечеринку. Эксперты подсчитали - молодые потратили на свадьбу около 5 млн руб. На что тратились?

Гуляли в особняке в центре столицы на Малой Ордынке - его аренда стоит 800 тыс руб. за вечер. Самая дорогая статья расходов - кейтеринг, то есть угощения и напитки. На 60 человек требуется от 1 млн руб. Гостей развлекала популярная в столице кавер-группа «Агенты Voodoo» - это еще 500 тыс. руб.

Декор зала, столов - на это ушло не меньше полумиллиона рублей. Ведущий, фотографы и видеограф, свет и звук, обслуживание - свыше 1 млн руб. Плюс отдельно оплачивается торт, услуги организаторов торжества. И это мы не считали расходы на наряды невесты и жениха.

2025: от 30 млн руб.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина готовила свое торжество со свадебным агентством целых 9 месяцев. Со своим избранником, блогером Николаем Сердюковым, она посещала дегустации, примерки, репетиции - продумывали и репетировали каждую мелочь. Сценарий, декор, блюда, выбор посуды, подарки гостям - все было со смыслом.

Каждый из 70 гостей получил приглашение с пометкой о дресс-коде: для женщин - только белый наряд, для мужчин - черные костюмы или смокинги. На свадьбу арендовали виллу, построенную в деревне Бережки на Истре специально для торжественных событий - здание в дворцовом стиле, с парком и архитектурными возможностями для церемонии обмена клятвами и другими кинематографичными сюжетами.

Над декором трудилось моднейшее дизайн-агентство, которое все декорации создавало с нуля. Выстроили арку в 4 м, установили на территории зеркальные шары, икебаны и букеты из белых пионов.

Сколько же это все могло стоить? Мы прикинули смету свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова:

✓ концерт звезд (Владимир Пресняков, Зиверт, Севиль, Акмаль), ведущий Илья Соболев - 18 млн руб.;

✓ декор - от 7 млн руб.;

✓ банкет (еда, обслуживание) - от 15 тыс. руб. на гостя. Всего от 1 млн руб.;

✓ алкогольные и безалкогольные напитки - от 1 млн руб.;

✓ аренда площадки - 800 тыс. руб.;

✓ дополнительные расходы: фейерверк, полиграфия (меню, приглашения), посуда, текстиль, охрана, видеосъемка, фото, свет и звук, экраны - от 1,5 млн руб.;

✓ торт - от 500 тыс. руб.;

✓ диджей - от 200 тыс. руб.;

✓ комиссия свадебного агентства - 10% от бюджета торжества.

2022: от 9 млн руб.

Актер Павел Прилучный отгулял шикарнейшую свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. Для торжества арендовали территорию дорогого загородного ресторана в закрытом поселке в Подмосковье. Декораторы украсили территорию живыми цветами, банкет на 60 человек был с премиальным кейтерингом. Сценография, развлекательная программа от артистов разных жанров - все было на высшем уровне. У Павла звезды пели «по дружбе», а не за гонорар, поэтому можно предположить, что все расходы уложились в сумму до 10 млн руб. Все наши подсчеты - ориентировочные, основанные на актуальных ценах в свадебных агентствах Москвы.

2017: от 50 млн руб.

Эту свадьбу готовили год. Торжество знаменитого хоккеиста Александра Овечкина и его избранницы Анастасии Шубской продолжалось два дня, гуляло около двухсот человек. Для церемонии бракосочетания были открыты двери усадьбы Майендорф в Подмосковье, где под звуки живого оркестра Александр и Анастасия обменялись клятвами верности и кольцами. Потом был шикарный банкет в Барвихе Luxury Village, где, как на «Пес-

не года», выступили почти все главные звезды страны - каждый успел спеть по паре хитов. Причем не за спасибо, люди такого масштаба всегда оплачивают чужой труд.

Вот примерная смета самой обсуждаемой свадьбы десятилетия:

✓ выступления звезд - от 30 млн руб.;

✓ декор из живых цветов, хрусталя и других материалов - от 15 млн руб.;

✓ банкет и ресторанное обслуживание - от 3,5 млн руб.;

✓ аренда зала на два дня - от 2 млн руб.;

✓ свет, звук, охрана - от 1 млн руб.;

✓ печать меню, приглашений, другая полиграфия - от 200 тыс руб.;

✓ торт - от 600 тыс руб.;

✓ фото-, видеосъемка, аренда авто - от 300 тыс. руб.