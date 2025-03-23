«Модница недели» на «Суперстар!»: кто круче — Наташа Королева в наряде-моветоне или Лера Кудрявцева в стиле французских битников

«Лера Кудрявцева в белом костюме с красным топом и белыми бусами. Блондинка с красными губами — это стереотипно и шаблонно настолько, что не стильно. Конечно, это можно было бы обыграть. Если бы, например, этот костюм был надет на голое тело, или, оставив, например, только яркие губы и какую-нибудь интересную брошь.

Или если бы сам костюм был более качественный, потому что здесь видно, как тянет подкладка подол жакета. Словом, все здесь как-то не очень.

Бусы и вырез горловины «режут» шею, она смотрится короче. Каре тоже рассекает линию шеи по горизонтали.

Как можно было спасти эти тот образ одним движением? Создать эффект гладких, зализанных волос с мокрым эффектом, что сейчас более трендово, и Лера Кудрявцева смотрелась бы более современно. А так — это слишком стереотипный, слишком банальный и понятный образ. От этого он и безвкусен. 4 балла».