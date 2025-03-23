«Модница недели» на «Суперстар!»: кто круче — Наташа Королева в наряде-моветоне или Лера Кудрявцева в стиле французских битников

Каждую субботу Наташа Королева и Лера Кудрявцева демонстрируют в эфире НТВ яркие образы. Насколько хороши наряды ведущей и члена жюри «Суперстар!», выясняем вместе с профессионалом, стилистом и культурологом моды
«У представителей поп-культуры, эстрады в нашей стране, и не только в ней, со вкусом и со стилем немножечко тяжеловато, — отметила Надя Иванова. — Здесь, конечно, превалирует эпатаж, экшен, очень выразительные, очень яркие образы, но зачастую они безвкусны, не отражают тренды в моде. Здесь я тоже не вижу исключений из этого правила и могу сразу сказать, десять баллов никто не заслуживает, да и пятерок — тоже. Причем хочу заметить, что мужской образ, продемонстрированный Вадимом Такменевым, более актуален, интересен и современен, чем образ девушек».
Лера Кудрявцева: белое с красным
Лера Кудрявцева —одна из самых эпатажных и ярких членов жюри шоу НТВ «Суперстар!». Практически каждая ее реплика в адрес того или иного участника проекта цепляет телезрителей и вызывает бурю эмоций у поклонников той или иной звезды. Она такая «Баба-яга шоу».
Надо сказать, что под стать амплуа Леры Кудрявцевой и ее наряды.
«Лера Кудрявцева в белом костюме с красным топом и белыми бусами. Блондинка с красными губами — это стереотипно и шаблонно настолько, что не стильно. Конечно, это можно было бы обыграть. Если бы, например, этот костюм был надет на голое тело, или, оставив, например, только яркие губы и какую-нибудь интересную брошь.
Или если бы сам костюм был более качественный, потому что здесь видно, как тянет подкладка подол жакета. Словом, все здесь как-то не очень.
Бусы и вырез горловины «режут» шею, она смотрится короче. Каре тоже рассекает линию шеи по горизонтали.
Как можно было спасти эти тот образ одним движением? Создать эффект гладких, зализанных волос с мокрым эффектом, что сейчас более трендово, и Лера Кудрявцева смотрелась бы более современно. А так — это слишком стереотипный, слишком банальный и понятный образ. От этого он и безвкусен. 4 балла».
В черной коже
«Это самый стильный образ из четырех представленных в этой подборке. Лера Кудрявцева в черной коже — берет, платье, нарукавники. В принципе, образ неплох, целостен, он вполне соответствует трендам, кожаные фактуры сейчас очень популярны.
Образ дает отсыл к стилю битников шестидесятых годов, это золотая молодежь во Франции, которая увлекалась современными танцами, литературой, философией. Кстати, к битникам относился Ив Сен Лоран. Его вторая коллекция для модного дома «Диор» так и называлась — «Битники». И из-за нее он был уволен из модного дома «Диор» и отправлен в армию, потому что тема молодежной субкультуры никак не вязалась с экзальтированным стилем высокой моды «Диор».
Не могу сказать, что образ Леры Кудрявцевой безупречен, потому что он тоже достаточно стереотипный, но тем не менее мне он «заходит», наверное, больше всего, поэтому ставлю Лере 7 баллов».
Наташа Королева: звезда со звездами
Певица Наташа Королева впервые попробовала себя в роли ведущей шоу «Суперстар!», заменив на этом посту Лолиту Милявскую.
Наряды Наташи Королевой — такие же, как и она: яркие, кричащие и немного тумачные.
Наташа Королева на шоу «Суперстар!». Фото: НТВ
«Если говорить про тренды, то тема звездного неба, это сейчас актуально. Мы видели фактуры мерцающих космических галактик и прямые отсылы в принтах к звездам на недавних модных показах и в Париже, и в Милане.
Но на отсыле к модным трендам все хорошее в этом образе заканчивается. Платье непропорционально фигуре Натальи. Создается ощущение, как будто оно ей мало. В действительности Наташа Королева —девушка с выдающимися формами, и правильно, когда эти формы не скрываются, а деликатно подчеркиваются. Но здесь о деликатности речь не идет.
Это платье в обтяжку создает ощущение, что оно мало своей обладательнице. И плюс есть довольно странная комбинация с серебряными туфельками и с такими же сережками-звездами, сложной прической, сложным макияжем. То есть образ чрезмерный дает отсыл к эпохе девяностых — началу двухтысячных годов, к эпохе Перис Хилтон и стиля тумач. Поэтому с точки зрения современных трендов и современной эстетики образ безнадежно устарел.
Как можно было его поменять? Во-первых, я бы поменяла силуэт платья, сделала бы его более свободным. Стоило бы упростить прическу и макияж, подобрать другую обувь. Колготки нужно было бы надеть черные, чтобы ноги визуально смотрелись длиннее, а сам образ — более современным. 4 балла».
В сапогах и галифе
Наташа Королева и Вадим Такменев на шоу «Суперстар!». Фото НТВ
«Этот образ Наташи Королевой в жакете и брюках галифе с высокими сапогами более интересен и с точки зрения пропорции, и с точки зрения формы. И посмотрите, насколько изящнее смотрится ее фигура, потому что правильно расставлены акценты. Наташа Королева кажется стройнее, при этом ее пышный бюст никуда не девался. Обратите внимание, что более упрощенная форма прически тоже делает образ более моложавым. Это очень круто.
Здесь также присутствует тема звездного неба, различных декоративных фактур, что тоже неплохо. Единственное, что меня смущает, вот эти прозрачные блузы с черным лифчиком.
Это моветон в фешн-трендах, да и вообще в приличном обществе. Прозрачный верх стоило бы заменить на какой-нибудь утягивающий корсет, он смотрелся бы стильно, модно и сексуально. 5 баллов».
Подводим итоги
Победительницей модного баттла становится Лера Кудрявцева, два ее наряда набрали в сумме 11 баллов. Тогда как образы Наташи Королевой получили 9 баллов.
Надя Иванова. Фото: личный архив