«Модница недели» на ММКФ: голливудская дива Самбурская, Банщикова в чужом наряде и стильная Дружинина

«Модница недели» пристально следила за тем, что происходило на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, и предлагает немного пристальнее рассмотреть наряды некоторых кинодив — возрастных и молодых.
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Анна Банщикова: не в своем наряде
Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова предпочла облачиться в полупрозрачное и черное. Но, как оказалось, дерзость и сексуальность — не ее конек.
Анна Банщикова. Фото: пресс-служба ММКФ
«Есть ощущение, что очень хотелось модно и сильно, но совершенно не учитывался тип внешности Анны Банщиковой.
Все выглядит так, будто лицо — отдельно, а одежда — отдельно. Такая женственная внешность требует несколько другого наряда. К этому комплекту подошла бы более острая внешность.
Видимо, хотели создать образ такой сексуальной львицы, брутальной, сильной женщины. Полупрозрачная блуза, каблуки-копыта, явно мужские часы… Но при этом лицо Анны Банщиковой, его плавные линии, говорят совершенно о другом. Это не лицо сильной и волевой женщиной, даже если оно так и есть.
По смыслу, по фактурам здесь абсолютно не то и по линиям — тоже. 6 баллов».
Светлана Дружинина: уважение к публике
Режиссер и актриса Светлана Дружинина в декабре этого года будет отмечать 90-летие. На красной дорожке ММКФ она появилась вместе со своим единственным мужем, оператором Анатолием Мукасеем.
Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей. Фото: пресс-служба ММКФ
«Светлана Дружинина продемонстрировала очень стильный комплект, но я бы не сказала, что он какой-то праздничный, для красной дорожки. Этот универсальный нарядный комплект подойдет для самых разных случаев, например, для похода в ресторан, в гости к подружке забежать.
Отмечу, что замечательно выглядит Светлана Дружинина. Есть легкое ощущение, что образ собирался в спешке. Как будто немножко нарочито не сочетаются цвета и вот этот цветок… Но при этом выглядит все очень стильно.
Видно, что образ Светлана Дружинина собирала сама, чтобы везде успеть и проявить уважение своим внешним видом. Изюминка образа, безусловно, это сумка из лаковой кожи. Без нее было бы скучно. 8 баллов».
Настасья Самбурская: в формате Голливуда
Актриса Настасья Самбурская предстала на красной дорожке в образе голливудской дивы. Шлейф от ее платья раскладывали довольно долго специально обученные люди.
Настасья Самбурская. Фото: пресс-служба ММКФ
«Настасья Самбурская продемонстрировала настоящий голливудский формат. Актрисе создали образ довольно продуманный, полностью, так скажем, скопированный с голливудских звезд. Причем, это не современный Голливуд, а Голливуд тридцатых годов. Образ Настасьи Самбурской приближен к образу Диты фон Тиз.
Почему, например, я здесь 10 баллов не поставлю? Потому что слишком видно, что над стилем актрисы прям работают, а я все-таки выступаю за то, чтобы стилисты, когда работали со звездами, не так нарочито показывали свою работу, а создавали ощущение, что человек одевается сам. Здесь видно, что трудилась целая команда профессионалов. Ну что? Можем поставить оценку фигуре или Анастасии — за то, что она подобрала хороших стилистов и дизайнеров одежды. Вот в этом ее заслуга действительно есть. 9 баллов».
Софья Синицына: дорого, сдержанно, скучно
Несостоявшаяся невестка Марины Зудиной и мама единственной внучки актрисы, экс-возлюбленная Павла Табакова, Софья Синицына появилась на ММКФ в элегантном черном платье дорогого бренда.
Софья Синицына. Фото: пресс-служба ММКФ
«Платье идеально подобрано по фигуре Софьи Синицыной, аккуратная сумочка бренда «Ив Сен-Лоран». Сам по себе комплект очень простой, то есть мы здесь не видим ни каких-либо украшений. Немного скучновато, сдержанно, хотя, конечно, ничего криминального в этом нет. 8 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается актрисе Настасье Самбурской, точнее, коллективу стилистов, которые готовили звезду к выходу на красную дорожку. Второе место делят Светлана Дружинина и Софья Синицына. Третье место — у Анны Банщиковой.