«Модница недели» на ММКФ: голливудская дива Самбурская, Банщикова в чужом наряде и стильная Дружинина

Настасья Самбурская и Анна Банщикова. Фото: пресс-служба ММКФ

Наряды кинодив на красной дорожке ММКФ оценила модный эксперт Teleprogramma.org, исследователь моды Натали де Шан.

«Модница недели» пристально следила за тем, что происходило на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, и предлагает немного пристальнее рассмотреть наряды некоторых кинодив — возрастных и молодых.

Помогает нам во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан, исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.

Анна Банщикова: не в своем наряде

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова предпочла облачиться в полупрозрачное и черное. Но, как оказалось, дерзость и сексуальность — не ее конек.

Анна Банщикова. Фото: пресс-служба ММКФ

«Есть ощущение, что очень хотелось модно и сильно, но совершенно не учитывался тип внешности Анны Банщиковой.

Все выглядит так, будто лицо — отдельно, а одежда — отдельно. Такая женственная внешность требует несколько другого наряда. К этому комплекту подошла бы более острая внешность.

Видимо, хотели создать образ такой сексуальной львицы, брутальной, сильной женщины. Полупрозрачная блуза, каблуки-копыта, явно мужские часы… Но при этом лицо Анны Банщиковой, его плавные линии, говорят совершенно о другом. Это не лицо сильной и волевой женщиной, даже если оно так и есть.

По смыслу, по фактурам здесь абсолютно не то и по линиям — тоже. 6 баллов».

Светлана Дружинина: уважение к публике

Режиссер и актриса Светлана Дружинина в декабре этого года будет отмечать 90-летие. На красной дорожке ММКФ она появилась вместе со своим единственным мужем, оператором Анатолием Мукасеем.

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей. Фото: пресс-служба ММКФ

«Светлана Дружинина продемонстрировала очень стильный комплект, но я бы не сказала, что он какой-то праздничный, для красной дорожки. Этот универсальный нарядный комплект подойдет для самых разных случаев, например, для похода в ресторан, в гости к подружке забежать.

Отмечу, что замечательно выглядит Светлана Дружинина. Есть легкое ощущение, что образ собирался в спешке. Как будто немножко нарочито не сочетаются цвета и вот этот цветок… Но при этом выглядит все очень стильно.

Видно, что образ Светлана Дружинина собирала сама, чтобы везде успеть и проявить уважение своим внешним видом. Изюминка образа, безусловно, это сумка из лаковой кожи. Без нее было бы скучно. 8 баллов».

Настасья Самбурская: в формате Голливуда

Актриса Настасья Самбурская предстала на красной дорожке в образе голливудской дивы. Шлейф от ее платья раскладывали довольно долго специально обученные люди.

Настасья Самбурская. Фото: пресс-служба ММКФ

«Настасья Самбурская продемонстрировала настоящий голливудский формат. Актрисе создали образ довольно продуманный, полностью, так скажем, скопированный с голливудских звезд. Причем, это не современный Голливуд, а Голливуд тридцатых годов. Образ Настасьи Самбурской приближен к образу Диты фон Тиз.

Почему, например, я здесь 10 баллов не поставлю? Потому что слишком видно, что над стилем актрисы прям работают, а я все-таки выступаю за то, чтобы стилисты, когда работали со звездами, не так нарочито показывали свою работу, а создавали ощущение, что человек одевается сам. Здесь видно, что трудилась целая команда профессионалов. Ну что? Можем поставить оценку фигуре или Анастасии — за то, что она подобрала хороших стилистов и дизайнеров одежды. Вот в этом ее заслуга действительно есть. 9 баллов».

Софья Синицына: дорого, сдержанно, скучно

Несостоявшаяся невестка Марины Зудиной и мама единственной внучки актрисы, экс-возлюбленная Павла Табакова, Софья Синицына появилась на ММКФ в элегантном черном платье дорогого бренда.

Софья Синицына. Фото: пресс-служба ММКФ

«Платье идеально подобрано по фигуре Софьи Синицыной, аккуратная сумочка бренда «Ив Сен-Лоран». Сам по себе комплект очень простой, то есть мы здесь не видим ни каких-либо украшений. Немного скучновато, сдержанно, хотя, конечно, ничего криминального в этом нет. 8 баллов».

Подводим итоги

Первое место модного баттла достается актрисе Настасье Самбурской, точнее, коллективу стилистов, которые готовили звезду к выходу на красную дорожку. Второе место делят Светлана Дружинина и Софья Синицына. Третье место — у Анны Банщиковой.

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