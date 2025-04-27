«Модница недели» на ММКФ: голливудская дива Самбурская, Банщикова в чужом наряде и стильная Дружинина

«Модница недели» пристально следила за тем, что происходило на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, и предлагает немного пристальнее рассмотреть наряды некоторых кинодив — возрастных и молодых.

Помогает нам во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан , исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.

Анна Банщикова: не в своем наряде

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова предпочла облачиться в полупрозрачное и черное. Но, как оказалось, дерзость и сексуальность — не ее конек.