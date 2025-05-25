"Модница недели" на шоу 'Поймай меня, если сможешь': пышнотелая Макеева, Миронова в платье-невидимке и сочная Кудрявцева

"Лера Кудрявцева, конечно же, очень опытная в вопросах съемок. И она очень круто выделяется на фоне студии.

Кому-то, возможно, не понравится сочетание фуксии и зеленого, но учитывая, что это темная студия, Лера Кудрявцева отлично контрастирует с ней, с такими достаточно цветными элементами. Лера очень хорошо здесь выдавалась.

Мне не очень нравится, как на Лере сидит жакет и то, что он застегнут на одну пуговицу. Хотя есть такое правило, что жакет должен быть застегнут только на верхнюю пуговицу, а нижняя должна быть расстегнута. Но в данном случае это смотрится неудачно.

Было бы лучше его полностью расстегнуть или же застегнуть на все пуговицы.

И к тому же это зеленое пятно на груди не очень хорошо выглядит. 8 баллов".