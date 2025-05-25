"Модница недели" на шоу 'Поймай меня, если сможешь': пышнотелая Макеева, Миронова в платье-невидимке и сочная Кудрявцева

Сегодня под нашим модным прицелом звезды, принимающие участие в шоу телеканала "Россия 1" 'Поймай меня, если сможешь'.
В нашу подборку они попали прямо с экрана телевизора, а точнее, из студии, где снимается программа.
"Стилисты, подбирающие звездам образы для подобных программ, должны заранее интересоваться оформлением студии, знать, какая цветовая палитра будет присутствовать.
Это нужно для того, чтобы одеть звезду соответствующе, чтобы она выделялась на фоне студии. Поэтому я буду рассматривать представленные комплекты с этой точки зрения.
Не могу сказать, что какой-то из образов мне понравился сам по себе, чтобы он был интересен и еще и хорошо смотрелся в студии", — отметила модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан, исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.
Анастасия Макеева
Актриса и певица Анастасия Макеева на экране блистала в платье оттенка разбеленной лаванды и черных митенках.
Анастасия Макеева. Фото: телеканал "Россия 1"
"Образ Анастасии Макеевой можно назвать удачным только наполовину. Светлый оттенок фиолетового хорошо выделяется на темном фоне и перекликается с цветами в студии.
Платье хорошо сидит на фигуре Анастасии Макеевой. Правда, немного смущает зона груди и подмышек. Она всегда очень зыбкая у женщин, которые немножечко в теле. Ее лучше прикрывать.
В целом это красивое а-ля вечернее платье. Но его портят черные митенки. Если бы это были просто открытые руки, Анастасия Макеева на фоне студии смотрелась бы более эффектно. 6 баллов".
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала яркий наряд, доказывая, что она — дама в телевизионных съемках искушенная.
Лера Кудрявцева. Фото: телеканал "Россия 1"
"Лера Кудрявцева, конечно же, очень опытная в вопросах съемок. И она очень круто выделяется на фоне студии.
Кому-то, возможно, не понравится сочетание фуксии и зеленого, но учитывая, что это темная студия, Лера Кудрявцева отлично контрастирует с ней, с такими достаточно цветными элементами. Лера очень хорошо здесь выдавалась.
Мне не очень нравится, как на Лере сидит жакет и то, что он застегнут на одну пуговицу. Хотя есть такое правило, что жакет должен быть застегнут только на верхнюю пуговицу, а нижняя должна быть расстегнута. Но в данном случае это смотрится неудачно.
Было бы лучше его полностью расстегнуть или же застегнуть на все пуговицы.
И к тому же это зеленое пятно на груди не очень хорошо выглядит. 8 баллов".
"Нонну Гришаеву видно тоже только наполовину: верхняя часть и немножечко обувь. Но она сама по себе превосходно выглядит. И вот такая простая белая рубашка очень комплиментарна ее контрастной внешности.
Еще раз повторю, что невозможно не учитывать, что эти люди снимаются в кадре и как они в нем будут выглядеть. 5 баллов".
Подводим итоги
Первое место модного баттла занимает искушенная в вопросах телевидения Лера Кудрявцева. На втором — Анастасия Макеева. Третье поделили Нонна Гришаева и Мария Миронова.