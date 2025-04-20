«Модница недели» на красной дорожке: Алсу в устаревшем наряде, Слава — «волчица в поиске» и Ковальчук, померкшая на фоне Чумакова

«Платье подчеркивает шикарнейшую фигуру Юлии Ковальчук, выглядит она великолепно. Это маленькое черное платье, которое демонстрирует роскошные ноги, просто моя зависть. Из-за сочетания с черными колготками, которые частично скрывают ноги, образ не кажется пошлым.

Но комплект очень «сырой». Есть ощущение, что чего-то не хватает. А не хватает элементарно какого-то украшения, что-то на шею, неброское, чтобы был легкий блеск. Оно бы дополнило платье. И, конечно, нужна сумочка. Это было бы уже интересно, а так ощущение, будто Юлия просто быстренько оделась, вообще не заморачиваясь. 7 баллов.

При этом рядом с Юлией Ковальчук стоит Алексей Чумаков. И он выглядит намного интереснее. У него такие азиатские силуэты в одежде, украшение на шее, темные очки. Все очень стильно».