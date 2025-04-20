«Модница недели» на красной дорожке: Алсу в устаревшем наряде, Слава — «волчица в поиске» и Ковальчук, померкшая на фоне Чумакова

На этот раз «Модница недели» решила изучить, какие аутфиты звезды выбрали для появления на красной дорожке RU.TV. Оценить достоинства и недостатки нарядов мы попросили модного эксперта Teleprogramma.org, исследователя моды
«Нет таких комплектов, глядя на которые я бы сказала: «Вау, как это классно, как это стильно». В принципе, все образы неплохие, но я здесь вижу недоработки: комплекты либо недоработанные, «сырые», либо откровенно устаревшие», — отметила Натали де Шан, исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.
Юлия Ковальчук: слишком просто
В прошлом певица и телеведущая Юлия Ковальчук не выходит в свет без мужа, музыканта Алексея Чумакова. И есть ощущение, что Юлия старается не отсвечивать, позируя рядом с благоверным.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: пресс-служба
«Платье подчеркивает шикарнейшую фигуру Юлии Ковальчук, выглядит она великолепно. Это маленькое черное платье, которое демонстрирует роскошные ноги, просто моя зависть. Из-за сочетания с черными колготками, которые частично скрывают ноги, образ не кажется пошлым.
Но комплект очень «сырой». Есть ощущение, что чего-то не хватает. А не хватает элементарно какого-то украшения, что-то на шею, неброское, чтобы был легкий блеск. Оно бы дополнило платье. И, конечно, нужна сумочка. Это было бы уже интересно, а так ощущение, будто Юлия просто быстренько оделась, вообще не заморачиваясь. 7 баллов.
При этом рядом с Юлией Ковальчук стоит Алексей Чумаков. И он выглядит намного интереснее. У него такие азиатские силуэты в одежде, украшение на шее, темные очки. Все очень стильно».
Певица Алсу: застряла в прошлом
Певица Алсу после развода с Яном Абрамовым не пропускает ни одну светскую тусовку. Вероятно, именно из-за своей неудавшейся семейной жизни звезда сильно отстает от моды. Просто Алсу было не до того, чтобы следить за трендами, а сейчас она нагоняет упущенное — носит то, в чем все ходили лет 5–6 назад.
Певица Алсу. Фото: пресс-служба
«Что касается Алсу, то у меня ощущение, что такие комплекты мы оценивали году в 2019-м, может быть. Конечно, сейчас мы живем в эпоху, когда можно носить все, нет каких-то жестких временных рамок. Но все-таки со звездами работают стилисты, и они могут себе позволить демонстрировать какие-то более современные и интересные комплекты. Но тут полное непопадание в современность. Уже и плечи такие «ушли», и лосины с удлиненной частью. Словом, все это выглядит как комплект шестилетней давности. 6 баллов».
Наталья Подольская: морская жемчужина
Певица Наталья Подольская продемонстрировала великолепную фигуру и даже акцент на области живота в виде цветка розы не испортил впечатления. Уметь надо!
Наталья Подольская. Фото: пресс-служба
«Видно, что Наталья Подольская постаралась, либо постарались ее стилисты. Пример того, как довольно простой комплект может выглядеть очень интересно. Тут уже есть какая-то ассоциативность с Афродитой, выходящей из морской пучины. Это подчеркивает и облегающий силуэт, и сумка с жемчужинами. Возникает ассоциация с чем-то морским.
Платье простое, но выглядит интересно за счет драпировки в районе бедер. Единственное, как мне кажется, Наталья Подольская не совсем угадала с оттенком платья. Более насыщенный цвет смотрелся бы лучше. Сейчас же ощущение, что платье невнятного розового цвета, который спорит с оттенком лица, как будто бы немножечко чужеродный цвет для ее внешности. Но в целом неплохо. 9 баллов».
Певица Слава: одинокая волчица или директриса в школе
Певица Слава показала, как приличный деловой костюм может превратиться в весьма вульгарный, стоит надеть под него не рубашку или блузу, а красное боди.
Певица Слава. Фото: пресс-служба
«У певицы Славы, на первый взгляд, наряд а-ля директриса в школе, такой серый, невзрачный, который разбавлен вот этими вырезами сексуальными. В итоге получился образ как будто из какого-то не очень приличного фильма. Сочетание серого и красного, глубокое декольте. Есть ощущение, что перебор, слишком привлекает внимание. Еще и макияж очень активный.
Я сейчас не слежу за Славой, но помню ее песню «Одиночество». Певица по-прежнему поддерживает образ женщины-волчицы, ищущей того самого, и демонстрирующей очень агрессивную сексуальность, в принципе. И этот конкретный комплект выглядит слишком вызывающе. 6 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается Наталье Подольской, второе — Юлии Ковальчук, а третье делят Слава и Алсу.