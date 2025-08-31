"Модница лета": Зудина в пижаме, Рудковская в платье от Dior, Барби-стайл Бузовой, Бородина без перчинки — почему они так оделись

Сегодня последнее воскресенье лета. И это — отличный повод выбрать главную модницу лета среди звезд.
Помогает нам определиться с выбором профессионал, модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.
"Подборка мне кажется удачной. Что называется, жесткой критики не будет", — отметила Надя Иванова.
Ксения Бородина: тренд на ретро-стиль
Телеведущая Ксения Бородина этим летом много путешествовала и демонстрировала модные луки. Этот она показала во время отдыха в Италии.
Ксения Бородина в Италии. Фото: соцсети Ксении Бородиной
"Летний лук Ксении Бородиной мне очень нравится. Я не могу сказать, что он какой-то сложный, замысловатый. Это такой устоявшийся тренд на ретростиль, в духе Ульяны Сергиенко.
Объемные рукава, баска, принт в виде мелких цветов — все это отсылка к деревенской эстетике. Очень деликатно подобраны аксессуары. Хороши распущенные волосы. Ксения не стала утяжелять образ какими-то замысловатыми прическами.
Может быть, стоило волосы собрать в низкий пучок или хвост, чтобы открыть шею и добавить такого женского изящества. Но это, что называется, я придираюсь.
Образ понятен, актуален. Да, в нем нет какой-то перчинки. Но, может, оно и к лучшему. 10 баллов".
Ольга Бузова: в розовом — цвете влюбленности
Поющая телеведущая Ольга Бузова красовалась в этом комплекте для пляжа во Франции. На Лазурном Берегу, в Ницце. Это красиво!
Ольга Бузова в Ницце. Фото: соцсети Ольги Бузовой
"Оля Бузова в пляжном наряде насыщенного цикламенового цвета. Это тоже говорит о модных тенденциях. Розовый сейчас все еще актуален. После фильма "Барби" ажиотаж уже немножечко поутих, но тем не менее сохраняется.
Насыщенный оттенок фуксии хорошо сочетается с зеленью. И, конечно, его предпочитают девушки смелые в эмоциональном плане. Говорят, что розовый — это цвет влюбленности или тех, кто любовь ищет.
Мне нравятся свободные брюки и такая же блуза. Но у меня есть сомнения относительно аксессуаров. Объемная сумка для пляжа — тоже в розовом оттенке.
И вот здесь я хотела бы предостеречь всех девушек. Если вы собираете монолук, то есть в одном цвете или близких оттенках, смотрите, чтобы они друг с другом не спорили.
Здесь произошел диссонанс, потому что чуть более блеклые оттенки создают ощущение выгоревшей фактуры. И сумка не выглядит свежо.
Когда вы подбираете оттенки близкие, смотрите: либо это должно быть точное попадание, либо контраст должен быть более явным и более явно читаться глазом. Смущает меня, конечно, черная обувь.
Я бы здесь заменила ее либо на розовый, либо на белый, либо на бежевый цвет, но никак не черный. Выглядит обувь сейчас как пятно.
И плетеная шляпа Федора немножко тяжеловата. Лучше бы взять классическую широкополую шляпу, в духе 30-х годов. Можно добавить чуть-чуть ретро. Это создало бы ощущение богемности, шика. Все-таки это Ницца. А головной убор на Ольге немножечко устаревший и снижает градус лакшери этого образа. 8 баллов".
Марина Зудина: модный комплект, но этого мало
Актриса Марина Зудина в этом наряде в пижамном стиле появилась на фестивале цветов.
Марина Зудина. Фото: Global Look Press
"Марина Зудина в очень актуальном комплекте в пижамном стиле. Сейчас пижамный стиль на пике моды. И летом следующего года, я полагаю, он будет тоже в тренде.
Тема сна, белья, пижамных вечеринок сейчас очень актуальна, потому что люди ищут успокоение, комфорт, покой, защиту. И атрибутика наших спален дает эти ощущения.
Комплект у Зудиной актуален, но про образ я не могу сказать вообще ни слова, потому что его нет. Это просто комплект из вещей. Он никак не продуман — не подкреплен прической, макияжем, аксессуарами, обувью.
Здесь просто какие-то тяжелые кроссовки со стразами. А представьте, если бы это были какие-то яркие, сочные мюли лимонного оттенка с большим меховым помпоном или расшитые стразами. Это смотрелось бы более интересно.
Если бы на шее было колье, а волосы уложены назад, с влажным эффектом. Или, наоборот, Марина их слегка растрепала бы… То есть идеи, как таковой, нет. А есть случайный комплект одежды.
Другим девушкам на этом примере надо учиться, чтобы понимать, насколько важно продумывать образ целиком, а не подбирать только вещи. 5 баллов".
Елена Дудина: когда сумка "Шанель" все портит
Жена актера Анатолия Руденко, Елена Дудина, совсем скоро подарит ему второго ребенка. Будущая мама выбрала для светского выхода вместе с мужем и дочкой Миленой комплект в морском стиле.
Елена Дудина и Анатолий Руденко с дочкой Миленой. Фото: пресс-служба
"Очень крутой и стильный подход к family look демонстрирует семья. Это очень важно, когда вы со своей второй половинкой, с детьми появляетесь на общих кадрах. И очень часто я замечаю, что девушки свой образ продумывают с головы до ног. А юноши, что называется, одеваются как попало.
И это всегда бросается в глаза. Особенно на фото — еще больше, чем когда вы просто проходитесь по красной дорожке. За то, что здесь образ продуман именно с точки зрения family look, целостности, каждый член семьи отработал этот дресс-код, мое уважение и низкий поклон.
Что касается непосредственно Елены. Образ морячки сейчас очень актуален. Это очень круто, очень стильно, модно.
Единственное, что меня немножечко смущает, тяжелая, черная, сумка "Шанель". Образ можно было бы поддержать клатчем на морскую тематику. Может быть, полосатым или синего оттенка. 9 баллов".
Яна Рудковская: Dior — не гарантия стиля
Продюсер и светская львица Яна Рудковская тоже решила этим летом продемонстрировать наряд в морском стиле. Но получилось — что получилось.
Яна Рудковская. Фото: пресс-служба
"Яна Рудковская пыталась выдержать морскую тематику. Но могу сказать, что у нее не очень получилось.
То есть по отдельности — сумка и кардиган — абсолютно морская тематика И платье странно смотрится в этой композиции. И то, что это Dior, еще не гарантия целостного образа.
Вещи разрозненные и вместе смотрятся не очень. Как можно это исправить? Вместо этого стоило бы надеть широкие морские белые джинсы или брюки и какой-нибудь атласный топ. Или хлопковую майку.
Смотрелось бы более актуально и целостно. Для меня — это самый слабый образ из всех представленных. 4 балла".
Подводим итоги
Победительницей этого баттла, а значит, и модницей лета, становится телеведущая Ксения Бородина. Второе место у беременной Елены Дудиной. Замыкает тройку лидеров поющая телеведущая Ольга Бузова.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.org
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере больше двадцати лет.
