"Модница лета": Зудина в пижаме, Рудковская в платье от Dior, Барби-стайл Бузовой, Бородина без перчинки — почему они так оделись

"Оля Бузова в пляжном наряде насыщенного цикламенового цвета. Это тоже говорит о модных тенденциях. Розовый сейчас все еще актуален. После фильма "Барби" ажиотаж уже немножечко поутих, но тем не менее сохраняется.

Насыщенный оттенок фуксии хорошо сочетается с зеленью. И, конечно, его предпочитают девушки смелые в эмоциональном плане. Говорят, что розовый — это цвет влюбленности или тех, кто любовь ищет.

Мне нравятся свободные брюки и такая же блуза. Но у меня есть сомнения относительно аксессуаров. Объемная сумка для пляжа — тоже в розовом оттенке.

И вот здесь я хотела бы предостеречь всех девушек. Если вы собираете монолук, то есть в одном цвете или близких оттенках, смотрите, чтобы они друг с другом не спорили.

Здесь произошел диссонанс, потому что чуть более блеклые оттенки создают ощущение выгоревшей фактуры. И сумка не выглядит свежо.

Когда вы подбираете оттенки близкие, смотрите: либо это должно быть точное попадание, либо контраст должен быть более явным и более явно читаться глазом. Смущает меня, конечно, черная обувь.

Я бы здесь заменила ее либо на розовый, либо на белый, либо на бежевый цвет, но никак не черный. Выглядит обувь сейчас как пятно.

И плетеная шляпа Федора немножко тяжеловата. Лучше бы взять классическую широкополую шляпу, в духе 30-х годов. Можно добавить чуть-чуть ретро. Это создало бы ощущение богемности, шика. Все-таки это Ницца. А головной убор на Ольге немножечко устаревший и снижает градус лакшери этого образа. 8 баллов".