В Барнауле объявили в розыск парочку енотов

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Сотрудники заведения в курсе, что один из подопечных самостоятельных открыл решетку вентиляции и убежал. Второй енот немного замешкался, но потом последовало за приятелем.
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В кафе некоторое время слышали, как питомцы бегают по вентиляции, но потом они нашли дорогу дальше.
Известно о том, что еноты показывали свою любовь к свободе и раньше, но всегда возвращались, чтобы попить и поесть, однако в этот раз инстинкты не привели их домой, пишет ecopravda.ru.
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