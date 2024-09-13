В Воронеже можно будет увидеть парад планет без телескопа

В предстоящую ночь на субботу, 14 сентября, жители
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Конечно, лучше всего наблюдать за астрономическим явлением телескоп. Однако, как говорят специалисты, при желании парад планет можно будет увидеть и невооруженным глазом. Достаточно посмотреть на ночное небо и найти пять самых ярких светил. Это и будут указанные планеты.
18 сентября астрономы обещают Суперлуние. В середине следующей недели спутник Земли подойдет к ней максимально близко, пишет vrn.kp.ru.
Ранее в Воронеже лиса-авантюристка
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