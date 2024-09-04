В Читу на фестиваль приедет Сергей Бобунец

В Чите на фестивале «Русское лето» выступят Сергей Бобунец и группа «Весна», а также Дмитрий Певцов . Пришедших на мероприятие ждет целая программа с интерактивными зонами, мастер-классами, а также другими активностями.

Дмитрий Певцов также планируют провести встречи с поклонниками в Чите и Агинском, которые пройдут 20 и 21 сентября.

Фестиваль же проходит сразу в нескольких городах. Среди приглашенных музыкантов были Мари Мар, группа «Пилот», Митя Фомин. Известно о том, что 5 сентября мероприятие пройдет в Кемерове, где среди хедлайнеров будет группа «Еще» и UMA2RMAN, пишет chita.ru.