В Татарстане женщина лишилась 465 тысяч рублей после «перерасчета» пенсии

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Чтобы это сделать, «специалисты» Соцфонда предложили записаться на прием, встав в электронную очередь. Далее нужно было продиктовать код, пришедший на телефон.
Затем женщине позвонили уже представители сервиса «Госуслуги» и сказали, что ее аккаунт взломали, мошенники пытаются украсть деньги. Далее предложили перевести их на «безопасный счет», куда было отправлено 465 тысяч рублей.
Пенсионерка обратилась в банк, только там ей сказали, что она общалась с мошенниками, передает ntr-24.ru.
Ранее стало известно о том, что аферисты
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