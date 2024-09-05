В сентябре в Сибири запустят туристический поезд

По городам Сибири проедет первый туристический поезд. Он стартует из Омска 9 сентября. Путешественники окажутся в своеобразном железнодорожном круизе.

Известно о том, что путевки уже получили больше ста человек. Они будут путешествовать в комфортабельных вагонах, подготовленных специально для дороги в несколько дней.

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Известно о том, что туристическое направление составлялось по восьми городам Сибири. В их числе: Новосибирск, Томск, Абакан, Красноярск, Иркутск.

В региональном министерстве культуры сказали о том, что во время необычного путешествия можно будет познакомиться с многообразием Сибири — посмотреть на самые популярные достопримечательности, узнать о культуре этих мест.

Известно о том, что всем желающим отправиться в турне по Сибири поездка будет доступна со следующего года, пишет omsk.kp.ru.