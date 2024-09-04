Житель Воронежской области отдал 600 тысяч рублей, чтобы устроиться на работу

Житель Воронежской области отдал 600 тысяч рублей, чтобы устроиться на новую работу. Речь идет о долгах, которые должен был отдать мужчина.

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Дело в том, что он не платил алименты почти 10 лет, отказывался выделять деньги на содержание дочери. Он неоднократно привлекался к административной ответственности, была и уголовная, однако все это не возымело должного результата.

Несознательный отец пошел на выплату алиментов только после того, как у него возникла необходимость получить права, без которых ему отказывали в высокооплачиваемой работе. Водительского удостоверения мужчину лишили как раз из-за неуплаты алиментов, пишет obozvrn.ru.