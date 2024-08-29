В волгоградском Роспотребнадзоре научили выбирать самые качественные гранаты

Волгоградские санврачи рассказали о пользе граната. Специалисты научили, как брать качественные плоды.

Гранат — это очень полезный фрукт, который содержит много витаминов и полезных веществ. Он помогает бороться с воспалением, снижает давление и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Однако людям с заболеваниями желудка не рекомендуется пить гранатовый сок.

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При выборе граната нужно обращать внимание на его кожуру. Она должна быть сухой, целой, с равномерным окрасом и небольшим глянцевым блеском. На кожуре не должно быть бурых и других пятен.

Гранатовый сок лучше покупать в стеклянной бутылке, чтобы видеть его цвет. Качественный напиток должен быть красно-бордового или прозрачного цвета. В составе не должно быть сахара, пишет «Мтв.онлайн».