Волгоградские санврачи научили выбирать качественный и вкусный квас по ряду признаков

Волгоградский Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбирать квас, который становится одним из самых популярных напитков в жаркое лето.

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Квас хорошо утоляет жажду, поскольку в нем содержатся молочная и уксусная кислоты.

Чтобы выбрать качественный и вкусный квас, следует обратить внимание на некоторые нюансы. В хорошем квасе не должны присутствовать улучшающие вкусовые добавки и ароматизаторы, красители, подсластители и консерванты.

В составе должны быть указаны только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Еще один признак качественного продукта — отсутствие пены. Кроме того, на дне бутылки не должно быть никакого осадка, сообщает gorvesti.ru.