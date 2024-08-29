Омский директор школы после 19 лет работы в колониях называет себя «хозяином» и запретил слово «мусор»

В Сети начали обсуждать анонимные сообщения с жалобой на директора школы №114 Омска Евгения Баранцева, который якобы выходит за рамки должностных обязанностей.

Знакомые с ситуацией говорят о том, что руководитель занял место, имея 19 лет работы в системе УФСИН, он был начальником исправительных колоний. Новоявленный директор говорит, что он «хозяин» школы, а уборщицы не имеют права произносить слово «мусор».

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Как говорят те, кто не понаслышке знаком с ситуацией, «ему совершенно наплевать на школу». Учителя увольняются, новые педагоги не хотят из-за него устраиваться. В жалобе отмечается, что руководитель использует в своей лексике бранные слова и по своему усмотрению может снизить зарплату, пишет Om1.ru.

Журналисты запросили комментарий в департаменте образования мэрии Омска. В ведомстве сказали, что уже проводится проверка.