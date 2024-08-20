В Иркутске «Русские Витязи» устроят показательный пролет над городом

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» проведет ряд показательных выступлений на востоке России, куда уже отправилась.

К примеру, различные трюки и демонстрацию мастерства пилотов истребителей смогут увидеть жители Иркутска . Пролет намечен на 22 и 24 августа. Он приурочен к юбилейной дате Иркутского авиационного завода.

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Дальше пилотажная группа отправится в Улан-Удэ, где покажет фигуры в небе над набережной Селенги.

О времени выступления организаторы пообещали сообщить позже.