В Иркутске «Русские Витязи» устроят показательный пролет над городом

«Русские Витязи». Фото: Global Look Press

Выступление запланировано на 22 и 24 августа.

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» проведет ряд показательных выступлений на востоке России, куда уже отправилась.

К примеру, различные трюки и демонстрацию мастерства пилотов истребителей смогут увидеть жители Иркутска. Пролет намечен на 22 и 24 августа. Он приурочен к юбилейной дате Иркутского авиационного завода.

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Дальше пилотажная группа отправится в Улан-Удэ, где покажет фигуры в небе над набережной Селенги.

О времени выступления организаторы пообещали сообщить позже.

Ранее стало известно о том, что 22 августа в Кемеровской области выступит пилотажная группа «Стрижи». Летчики покажут ряд фигур — пирамиду, стрелу, звезду, копье и т.п.

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