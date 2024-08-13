Москвичка отсудила у экс-сожителя тапки, фен и собаку

Москвичке удалось отсудить у экс-сожителя свои вещи и собаку. Дело, которое казалось безнадежным, было выиграно.

Сначала женщина обратилась в полицию, где ей отказали в возбуждение дела. После этого она пошла в суд. В своем обращении истица детально описала, какие вещи находятся в квартире, где живет ее бывший возлюбленный.

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Среди них оказались туфли Christian Louboutin, фен Dyson, кроссовки Air Jordan, швейная машинка, ПК Apple, сумки дорогих заграничных марок.

Еще женщина хотела назад йоркширского терьера по кличке Белла.

Суд принял дело в производство, а бывший сожитель сказал, что готов вернуть вещи, если женщина отдаст деньги, которые брала в долг.

Судья вынес решение в пользу истицы, сообщает РИА Новости.