В ФПК пояснили стоимость билетов из Москвы до Анапы в 90 тысяч рублей

В Федеральной пассажирской компании пояснили стоимость билетов из Москвы до
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Представители дочерней компании РЖД подтвердили, что такая цена возможна, но только в случае, если это будет СВ или вагон-люкс, а также если маршрут включает пересадки.
Перевозчик также уточнил, что предложения подбираются автоматически, исходя из того, что есть в наличии на данный момент. Затем пассажир сам решает, что ему подходит.
Ранее сообщалось, что пассажиры, которые не купили билет из Анапы домой,
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