В ФПК пояснили стоимость билетов из Москвы до Анапы в 90 тысяч рублей

Поезд. Фото: Global Look Press

Эту цену начали обсуждать в Сети.

В Федеральной пассажирской компании пояснили стоимость билетов из Москвы до Анапы в 80-90 тысяч рублей. О таком ценнике начали говорить в интернете, но без подробностей маршрута.

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Представители дочерней компании РЖД подтвердили, что такая цена возможна, но только в случае, если это будет СВ или вагон-люкс, а также если маршрут включает пересадки.

Перевозчик также уточнил, что предложения подбираются автоматически, исходя из того, что есть в наличии на данный момент. Затем пассажир сам решает, что ему подходит.

Ранее сообщалось, что пассажиры, которые не купили билет из Анапы домой, не могут уехать обратно. Проблема в том, что билетов просто нет в продаже.

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