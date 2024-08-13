В ФПК пояснили стоимость билетов из Москвы до Анапы в 90 тысяч рублей

В Федеральной пассажирской компании пояснили стоимость билетов из Москвы до Анапы в 80-90 тысяч рублей. О таком ценнике начали говорить в интернете, но без подробностей маршрута.

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Представители дочерней компании РЖД подтвердили, что такая цена возможна, но только в случае, если это будет СВ или вагон-люкс, а также если маршрут включает пересадки.

Перевозчик также уточнил, что предложения подбираются автоматически, исходя из того, что есть в наличии на данный момент. Затем пассажир сам решает, что ему подходит.