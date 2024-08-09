Slava Marlow выступит на Дне города в Екатеринбурге

В Екатеринбург на празднование Дня города приедет Slava Marlow (Артем Готлиб). Известно, что площадкой станет сцена возле КРК «Уралец». Музыканта можно будет услышать на RCC Extreme.

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Slava Marlow стал популярным после выпуска песен «Ты горишь как огонь» и «Снова я напиваюсь». Тогда музыкальные композиции завирусились в Сети, интернет принес исполнителю славу и любовь. На предстоящем празднике в Екатеринбурге он станет хедлайнером Дня города.

Администрация приготовила для горожан ряд сюрпризов в развлекательной программе, к примеру, в музыкальной части также ожидается приезд барабанщика Emil Vergo и группы Lovanda, пишет tagilcity.ru.

Ранее стало известно о том, что жители Екатеринбурга смогут поучаствовать в Неделе моды. Попробовать себя в качестве манекенщика предлагают всем желающим.