Приморью угрожает новый тайфун MARIA с сильнейшими дождями

Жителей Приморского края предупреждают о новом тайфуне, образовавшемся в Тихом океане. Его назвали MARIA, и он стал пятым с начала этого года.

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Тайфун вскоре достигнет Японского моря, и, согласно одному из сценариев, принесет непогоду в Приморье. Метеорологи не исключают сильные дожди.

Специалисты рассматривают несколько возможных траекторий движения тайфуна, одна из которых направлена в сторону Корейского полуострова. В этом случае непогода обойдет Приморский край стороной.

Стоит отметить, что недавно в регионе прошли сильные дожди, которые привели к прорыву дамбы.

Ранее Приморскому краю угрожал тайфун «Гаеми», который в других странах унес жизни десятка людей.