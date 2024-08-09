В Красноярском крае сиделка переписала квартиру 100-летней бабушки на себя и выгнала ее

В Красноярском крае столетняя ветеран Великой Отечественной войны Валентина из Назарово осталась без собственной же недвижимости. Пожилая женщина утверждает, что ее квартиру присвоила сиделка.

Пенсионерка рассказала, что более 20 лет за ней ухаживала Зинаида из службы социальной поддержки. В знак благодарности за работу Валентина решила передать квартиру сиделке при условии, что та будет заботиться о ней до самой смерти.

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Однако через три года пожилая женщина узнала, что полноправной хозяйкой квартиры стала Зинаида. Сейчас, когда ей показали тот договор, в котором было указано, что квартира останется у нее до смерти, оказалось, что документ якобы изменили.

Внучка пенсионерки указала на то, что сиделка вела себя агрессивно и обижала бабушку, хватая ее за воротник и бросая в комнату. Сейчас 100-летняя женщина живет у родственников в Ачинске.

Юрист сиделки Марина Мащенкова заявила, что в действиях ее клиента нет ничего противозаконного и порочащего, пишет prmira.ru.

Ранее рассказывалось о том, что сейчас пенсионеры могут получить компенсацию денег, отданных за «коммуналку».