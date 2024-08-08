Красноярским мамам рассказали, кто сейчас может получить деньги на сбор ребенка в школу

В красноярском министерстве социальной политики сообщили, кто может рассчитывать на финансовую поддержку при подготовке ребенка к школе. Помощь оказывается нескольким категориям граждан.

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Речь идет о многодетных семьях и семьях, где родители являются инвалидами.

Мамы из этих категорий могут подать заявление на получение единовременной выплаты, размер которой зависит от места проживания. В Красноярске она составляет 2 730 рублей на ребенка.

Более 32 тысяч родителей уже обратились за этой выплатой.

Краевой министр социальной политики Ирина Пастухова отметила, что в прошлом году список получателей выплаты был расширен за счет включения в него многодетных семей, где старшие дети обучаются на дневном отделении в средних специальных учебных заведениях и университетах.

Для получения выплаты можно обратиться через портал «Госуслуги», в МФЦ или в органы социальной защиты, пишет krsk.aif.ru.

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