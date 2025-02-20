Михаил Ефремов подал новое прошение об условно-досрочном освобождении из колонии

Стало известно, что актер Михаил Ефремов в секретном формате подал новое ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

Как сообщается, Михаил Ефремов провел переговоры с руководством исправительного учреждения, во время которых озвучил свои доводы для УДО.

Михаил Ефремов напомнил, что у него слабое здоровье, сообщил, что исправно работает и раскаивается за свои плохие поступки. Ефремов постоянно ходит в храм на территории колонии, где отмаливает свои грехи.

Плюс ко всему, Михаил Ефремов активно участвует в культурной жизни колонии. Занимается художественной самодеятельностью и прививает другим заключенным любовь к культуре и искусству.

Все это должно быть учитано руководством колонии при принятии решения об УДО.

Напомним, несколькими месяцами ранее Михаил Ефремов уже подавал ходатайство об УДО, но оно не было удовлетворено.

По материалам телеграм-канала SHOT