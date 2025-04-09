Почему сын Муцениеце захотел жить с Прилучным: «Одноклассники дразнят его за ролики мамы»

После развода пять лет назад актер Павел Прилучный и его бывшая жена Агата Муцениеце договорились о выплатах на содержание двух общих детей. Прилучный обязался выплачивать ежемесячно по 50 тысяч рублей на каждого ребенка, а также оплачивать образование сына Тимофея и дочери Мии. Однако, по словам Муцениеце, Прилучный не выполнил свою часть соглашения, и ей пришлось самостоятельно покрывать расходы на обучение детей.

Спустя некоторое время после развода, Прилучный вступил в брак с актрисой Зепюр Брутян, у пары родился сын Микаэль. Тем временем, Муцениеце, недовольная невыполненными обязательствами бывшего супруга, обратилась в суд с требованием увеличить размер алиментов до 30% от доходов Прилучного. Суд удовлетворил иск Муцениеце, постановив, что Прилучный обязан выплачивать по 1 миллиону рублей на каждого ребенка ежемесячно. Однако Прилучный обжаловал это решение, и апелляционный суд снизил сумму выплат до первоначальных 50 тысяч рублей на дочь Мию. Сын Тимофей, которому сейчас 12 лет, проживает с отцом.

Муцениеце выразила недоумение по поводу поведения своего сына, который перестал поддерживать с ней контакт и даже отписался от нее в социальных сетях. Бабушка Тимофея также заявила, что потеряла возможность общаться с внуком. Друзья Муцениеце считают, что Прилучный намеренно настраивает сына против матери, чтобы уменьшить размеры алиментов. Они утверждают, что если бы не сильная привязанность дочери Мии к матери, Прилучному удалось бы ограничить общение Муцениеце с обоими детьми.