Почему сын Муцениеце захотел жить с Прилучным: «Одноклассники дразнят его за ролики мамы»

После развода пять лет назад актер Павел Прилучный и его бывшая жена Агата Муцениеце договорились о выплатах на содержание двух общих детей. Прилучный обязался выплачивать ежемесячно по 50 тысяч рублей на каждого ребенка, а также оплачивать образование сына Тимофея и дочери Мии. Однако, по словам Муцениеце, Прилучный не выполнил свою часть соглашения, и ей пришлось самостоятельно покрывать расходы на обучение детей.
Спустя некоторое время после развода, Прилучный вступил в брак с актрисой Зепюр Брутян, у пары родился сын Микаэль. Тем временем, Муцениеце, недовольная невыполненными обязательствами бывшего супруга, обратилась в суд с требованием увеличить размер алиментов до 30% от доходов Прилучного. Суд удовлетворил иск Муцениеце, постановив, что Прилучный обязан выплачивать по 1 миллиону рублей на каждого ребенка ежемесячно. Однако Прилучный обжаловал это решение, и апелляционный суд снизил сумму выплат до первоначальных 50 тысяч рублей на дочь Мию. Сын Тимофей, которому сейчас 12 лет, проживает с отцом.
Муцениеце выразила недоумение по поводу поведения своего сына, который перестал поддерживать с ней контакт и даже отписался от нее в социальных сетях. Бабушка Тимофея также заявила, что потеряла возможность общаться с внуком. Друзья Муцениеце считают, что Прилучный намеренно настраивает сына против матери, чтобы уменьшить размеры алиментов. Они утверждают, что если бы не сильная привязанность дочери Мии к матери, Прилучному удалось бы ограничить общение Муцениеце с обоими детьми.
Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: Global Look Press
Однако адвокат Прилучного утверждает, что именно Муцениеце игнорировала сына в течение последних месяцев, несмотря на его попытки наладить контакт. Адвокат сообщил, что Тимофей неоднократно пытался связаться с матерью, отправляя ей поздравительные сообщения и звоня, но Муцениеце не отвечала. Адвокат Муцениеце отвергла эти обвинения, утверждая, что Прилучный препятствует общению между матерью и сыном, сменив номера телефонов и заблокировав Тимофея в мессенджерах.
В окружении бывших супругов также поделились мнением, почему Тимофей решил жить именно с отцом, переехав в его загородный дом, пишет kp.ru.
«Одноклассники дразнят его за ролики мамы в соцсетях. Там показываются откровенные видео из кабаре Crave, где Агата играет полуобнаженной в постановке «Абсолютно другая нага». Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ. Поэтому для мальчика сейчас важно быть ближе к отцу -—это защитная реакция. Переходный возраст пройдет, и, возможно, сын вернется к матери», - говорят друзья Павла Прилучного.