Пинчук из «Дома-2» впустила Чобаняна в съемную квартиру, чтобы тот поиграл с сыновьями

Ирина Пинчук из проекта «Дом-2» сумела взять себя в руки после поездки на Мальдивы с друзьями. Психологическую помощь эффектной брюнетке оказала и Татьяна Мусульбес, которая бросила мужа Романа Капаклы и дочку Мию дома, чтобы отдохнуть в компании подруг.

Пинчук спешно улетела на курорт, чтобы справиться с депрессией, возникшей из-за того, что она узнала об изменах Арая Чобаняна. Вернувшись домой, звезда телестройки выставила квартиру на продажу, и вместе с сыновьями переехала в съемное жилье. А вот Чобанян оказался в «однушке». При этом муж Ирины пытался убедить ее в том, что он не переписывался с другими женщинами и все это происки мошенников.