83-летняя Алентова в черном платочке пришла на похороны Голубкиной

Коллеги покойной Ларисы Голубкиной не перестают повторять, что уходит поколение артистов, которых отличало влюбленность в свою профессию, высокая культура и понимание того, что хочет видеть зритель как в театре, так и в кино.

83-летняя Вера Алентова не смогла пропустить гражданскую панихиду и отпевание, почтя память Ларисы Голубкиной. Было заметно, что вдове режиссера Владимира Меньшова трудно говорить с журналистами, она дала понять, что Лариса Ивановна была необыкновенным человеком, превосходной актрисой — талантливой, органичной, яркой. Не удивительно, что в нее в свое время влюбился Андрей Миронов.

Сама Вера Алентова появилась на похоронах в очках и черном платочке. Она с трудом сдерживала слезы, чтобы не выдать свои эмоции на публике, когда говорила о Ларисе Голубкиной.