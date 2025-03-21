Мария Захарова, Григорий Лепс, Валерия и другие пришли на похороны отца Филиппа Киркорова

В траурном зале Троекуровского кладбища прощаются с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Он умер от острой сердечной недостаточности. Отцу Филиппа Киркорова было 92 года. Проститься с музыкальным деятелем пришли не только звезды отечественной сцены, которые дружны с сыном Бедроса Киркорова, но и дипломат Мария Захарова. Она высказалась о том, какой важный вклад в культуру нашей страны внес ныне покойный народный артист.
Мария Захарова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Также на гражданской панихиде был замечен фаворит Аллы Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев с букетом алых роз. А вот сама Примадонна прощание с Бедросом Киркоровым, которого она называла отцом, пропустила.
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Иосиф Пригожин не стал скрывать, что смерть Бедроса Киркорова стала полной неожиданностью для них. Валерия давно восседает в жюри в шоу «Маска» с Филиппом Киркоровым. Поэтому они были частыми гостями в доме поп-короля и, естественно, виделись с его отцом. Тот всегда пребывал в хорошем расположении духа и не жаловался на здоровье. Почтить память отца Филиппа Киркорова музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пришел вместе с Валерией.
Григорий Лепс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Не остался в стороне и Григорий Лепс. Он также приехал на панихиду, однако разговаривать с журналистами не стал, направившись сразу в траурный зал Троекуровского кладбища, где проходит гражданская церемония прощания с Бедросом Киркоровым.