Мария Захарова, Григорий Лепс, Валерия и другие пришли на похороны отца Филиппа Киркорова

Иосиф Пригожин не стал скрывать, что смерть Бедроса Киркорова стала полной неожиданностью для них. Валерия давно восседает в жюри в шоу «Маска» с Филиппом Киркоровым. Поэтому они были частыми гостями в доме поп-короля и, естественно, виделись с его отцом. Тот всегда пребывал в хорошем расположении духа и не жаловался на здоровье. Почтить память отца Филиппа Киркорова музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пришел вместе с Валерией.