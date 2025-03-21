Гуляев, которого называют фаворитом Пугачевой, пришел поддержать Киркорова на похоронах отца

Общественность была удивлена тем, что Алла Пугачева проигнорировала церемонию прощания с 92-летним Бедросом Киркоровым, которого когда-то считала близким родственником и называла отцом. О теплых семейных отношениях сам артист рассказывал журналистам еще при жизни, когда положительно отзывался о Примадонне. Все-таки та прожила с его сыном Филиппом 11 лет. И хотя у них не было общих детей, Алла Борисовна по своему опекала молодого мужа, а свекра считала папой.

Зато, как передает с места корреспондент сайта Teleprogramma.org, проводить Бедроса в последний путь приехал дизайнер Игорь Гуляев, именно его называют фаворитом Аллы Пугачевой. По толпе прошел шепот, что он, в отличие от Примадонны, решил почтить память покойного отца Филиппа Киркорова. Видимо, певица не захотела лететь в Россию, сказывается и возраст, и спокойная, размеренная жизнь на Кипре.

Игорь Гуляев блеснул в кадре перстнями на пальцах, на похороны он приехал с букетом алых роз в целлофане. Общаться с журналистами дизайнер не захотел.