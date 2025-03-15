«Нашел способ, как Таню к дому привязать?»: Мусульбес показала подарки от мужа, вернувшись с Мальдив

Пользователи Сети не перестают удивляться тому, что Роман Капаклы так спокойно отпустил свою жену Татьяну Мусульбес с друзьями на Мальдивы.
«Считаю, что это нормально — поехать и отдохнуть. В этом ничего такого нет. Я такой же родитель, могу остаться с ребенком и понянчиться с ним», - обескуражил поклонников Роман Капаклы, дав понять, что он поддерживает свою возлюбленную, понимания, как тяжело ей приходилось во время беременности и после родов.
На Мальдивах Татьяна Мусульбес отдыхала с Ириной Пинчук. Той потребовалось отвлечься от истории с изменами мужа Арая Чобаняна. Он вел интимные переписки с девушками. Все это стало известно благодаря нанятым Ириной Пинчук хакерам, которые взломали аккаунт Чобаняна. Теперь Ирина готовится к разводу.
Татьяна Мусульбес примерила обновки — розовую толстовку и трико. Фото: соцсети героя публикации
Также пользователи Сети уверены, что Роман Капаклы неспроста задаривает жену подарками. К примеру, он купил для Татьяны Мусульбес розовую толстовку и трико, этот костюм звезда «Дома-2» тут же примерила, оставшись в восторге. Поклонники считают, что Роман Капаклы задабривает возлюбленную, чтобы она как можно больше времени проводила дома с дочерью Мией.
«Нашел способ, как Таню к дому привязать?» - пишет Ксения Попова.
«Прошлялась, а дома Ромка с подарками ждет», - удивилась Лиана Сергеенко.
«Вполне нормальные отношения, он сидит дома с дочкой, она отжигает на Мальдивах! Интересно, а Таня мужа бы отпустила также?» - поинтересовалась Вероника Семенова.
«Хороший отец, повезло Таньке», - считает Инесса Игоревна.
«Дочка копия папки, вот он с ней и сидит», - подметила Дарья Моисюк.
«Сам рад, поди, что Таня укатила на Мальдивы, без нее спокойней», - добавила Кристина Ельская.