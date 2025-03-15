«Нашел способ, как Таню к дому привязать?»: Мусульбес показала подарки от мужа, вернувшись с Мальдив

Пользователи Сети не перестают удивляться тому, что Роман Капаклы так спокойно отпустил свою жену Татьяну Мусульбес с друзьями на Мальдивы.

«Считаю, что это нормально — поехать и отдохнуть. В этом ничего такого нет. Я такой же родитель, могу остаться с ребенком и понянчиться с ним», - обескуражил поклонников Роман Капаклы, дав понять, что он поддерживает свою возлюбленную, понимания, как тяжело ей приходилось во время беременности и после родов.

На Мальдивах Татьяна Мусульбес отдыхала с Ириной Пинчук. Той потребовалось отвлечься от истории с изменами мужа Арая Чобаняна. Он вел интимные переписки с девушками. Все это стало известно благодаря нанятым Ириной Пинчук хакерам, которые взломали аккаунт Чобаняна. Теперь Ирина готовится к разводу.