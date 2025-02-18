Лолита Милявская заявила, что отмены концертов ей не страшны: «Это не влияет на мою семью»

Певица Лолита Милявская мужественно сносит удар за ударом. Уже в нескольких городах России отменены шоу знаменитости, на которые публика раскупила билеты.

Так, было отменено выступление Лолиты Милявской в Томске. Звезда и ее поклонники буквально за два дня узнали, что концерт не состоится.

В начале марта запланировано шоу Лолиты Милявской в Волгограде. Афиши висят по всему городу. А между тем, уже известно, что концерт Лолиты в городе-герое не состоится.

Лолита Милявская сама отказалась от выступления, когда ей были выдвинуты условия, выполнить которые не представляется возможным.

«Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна собственноручно обойти ФСБ Волгограда, полицию Волгограда, Минкультуры Волгограда», — поделилась Лолитя Милявская в личном блоге.

В недавнем интервью Лолита Милявская раскрыла, как относится к отмене. Если кратко, то вполне философски и спокойно. Лолита Милявская утверждает, что скопила достаточно средств, чтобы обеспечить себе и своим маме с дочкой безбедное существование.