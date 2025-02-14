Актриса Людмила Максакова теряет зрение после падения со сцены

Зрение народной артистки РСФСР, 84-летней Людмилы Максаковой стремительно ухудшается. Как стало известно, звезда театра и кино на днях обратилась к врачам с жалобами на то, что стала катастрофически плохо видеть.

Людмила Максакова пожаловалась окулистам, что у нее размытое и искаженное зрение на обоих глазах. Так происходит уже не первый месяц.

Медики связывают потерю зрения со злополучным падением Людмилы Максаковой со сцены. Случилось это еще в декабре. После падения Людмила Максакова обращалась к офтальмологам, ей была проведена операция по восстановлению положения искусственного хрусталика.

Плюс ко всему у Людмилы Максаковой есть проблемы с сердцем и со слухом.

При этом в театре Вахтангова, где служит Людмила Максакова, заявили, что никаких сложностей со здоровьем у Людмилы Максаковой нет. Актриса активно работает и даже ездит на гастроли.

По материалам телеграм-канала Mash