У 64-летнего Олега Меньшикова нашли рак

Недавно появилось известие о том, что прославленный российский актер Олег Меньшиков столкнулся со сложным диагнозом — онкологическим заболеванием. Согласно информации Telegram-канала Mash, в настоящее время артист проходит специализированную терапию.

Стоит отметить, что слухи о проблемах со здоровьем актера начали появляться еще раньше. Светская хроника обсуждала резкую потерю веса и облысение Меньшикова. Писали, якобы артист стал терять волосы. Поклонники предполагают, что это произошло на фоне лечения. Недавние появления Олега Меньшикова на публике также привлекли внимание: на одной из вечеринок он пришел в кепке и свободной одежде, которая, возможно, помогала скрыть изменения во внешности.

Однако сам 64-летний Олег Меньшиков пока никаких комментариев не дает. Ранее стало известно, что от рака лечится эксперт Первого канала Сабина Пантус. Она прошла несколько курсов химиотерапии и операцию по удалению злокачественной опухоли. Телеведущая надеется на ремиссию.